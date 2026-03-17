البحيرة .. العثور على جـ.ـثة رجل تخلص من حياته داخل منزله بقرية المقمورة

أقدم شخص في العقد الخامس من العمر بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة على التخلص من حياته، بشنق نفسه داخل غرفته بالمنزل، نظرًا لمروره بأزمة نفسية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز كفر الدوار، يفيد بحالة شنق داخل منزل بقرية المقمورة التابعة لذات المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة محمود.أ.ع، 45 عاما، مقيم قرية المقمورة التابعة لمركز كفر الدوار، مشنوقا داخل منزله وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.