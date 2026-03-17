وزيرة الثقافة تتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاح "مسرح مصر".. وتؤكد: دفعة قوية للحركة المسرحية

قالت الدكتورة جيهان زكى، وزيرة الثقافة، إن مشروع إنشاء "مسرح مصر" بشارع عماد الدين بوسط القاهرة، والتابع للبيت الفني للمسرح، يمثل إضافة نوعية للبنية الثقافية في مصر، ويأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور الفنون المسرحية كأحد أدوات القوة الناعمة، كما أنه سيمثل دفعة قوية للحركة المسرحية، وسيسهم في إتاحة مساحات جديدة لعرض التجارب الإبداعية، خاصة للشباب والفرق المستقلة، بما يدعم تنوع المنتج الثقافي ويعزز الوصول إلى مختلف فئات المجتمع.

وتفقدت وزيرة الثقافة، اليوم الثلاثاء، "مسرح مصر" بحضور المخرج هشام عطوة، رئيس قطاع المسرح، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة أعمال وضع اللمسات النهائية على المشروع ، تمهيدًا للافتتاح التجريبي، وأشادت بمستوى التنفيذ والتجهيزات الفنية والهندسية، مؤكدة أن المشروع يمثل إضافة مهمة للصروح الثقافية، وخطوة جديد نحو تحديث المنشآت الثقافية والفنية على مستوى الجمهورية.

وفى إطار المتابعة للاستعدادات النهائية تمهيداً لفتح أبوابه أمام الجمهور قريبًا، وجهت الدكتورة جيهان زكى بالاستعداد للافتتاح بعرض فني مميز يعكس الإمكانات التقنية والفنية المتطورة للمسرح، مع التأكيد على استغلاله كمركز متكامل للعروض المسرحية الحديثة، وكذلك للتدريب وتنمية القدرات في مجالات التمثيل والإخراج والديكور والإضاءة والصوت، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة.

وخلال الجولة، اطلعت وزيرة الثقافة على مكونات المشروع، المقام على مساحة 925 مترًا مربعًا، ويتكون من خمسة طوابق، ويضم صالة عرض رئيسية بسعة 360 مقعدًا (أرضي وبلكون)، وخشبة مسرح تبلغ مساحتها 245 مترًا مربعًا، مجهزة بأحدث النظم التقنية لإدارة العروض المسرحية، بالإضافة إلى قاعة عرض صغرى تسع 120 مقعدًا، و16 غرفة مخصصة للفنانين.

ومن جانبه، أوضح المخرج هشام عطوة، رئيس قطاع المسرح، أن "مسرح مصر" يمثل نقلة نوعية في منظومة العرض المسرحي، مشيرًا إلى تزويده بأحدث تقنيات الإضاءة الذكية وأنظمة العرض الرقمية، إلى جانب تجهيزات متطورة تشمل مصاعد مسرحية وشاشات عرض حديثة.