طاقم محكمات مصري للجزائر والكاميرون بتصفيات أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، تعيين طاقم محكمات مصري لإدارة مباراة الجزائر والكاميرون، في تصفيات كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة للناشئات.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم 12 أبريل المقبل على ملعب مصطفى تشاكر، بمدينة البليدة الجزائرية.

ويضم الطاقم كلاً من: نورا سمير (حكمة ساحة)، يارا عاطف (مساعدة أولى)، جمالات شبل (مساعدة ثانٍية)، ورحمة يوسف (حكمة رابعة).

ويأتي هذا القرار من قبل "كاف" في إطار الثقة، التي يحظى بها التحكيم المصري على المستوى القاري، واستمرار حضوره في إدارة المباريات المهمة بمختلف البطولات الأفريقية.



