محمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو بمواجهة ستاد مالي وصن داونز بدورى أبطال أفريقيا

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، برئاسة الكونغولي أوليفييه سفاري، الدولي المصري محمود عاشور ضمن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا بين فريقي ستاد مالي وصن داونز الجنوب أفريقي.

وتقام مباراة صن دوانز وستاد مالي يوم الأحد الموافق 22 مارس الحالي على ستاد باماكو في مالي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتولى عاشور مسئولية حكم تقنية الفيديو "VAR" في هذه المواجهة المرتقبة، بمساعدة الجزائري مقران قوراري كحكم مساعد لتقنية الفيديو، فيما يقود الطاقم التحكيمي في أرض الملعب التونسي محرز المالكي كحكم ساحة، ويعاونه كل من خليل الحساني كمساعد أول وعباس أكرم زهروني كمساعد ثان، بينما يتواجد الجزائري لطفي بكواسة حكماً رابعاً.