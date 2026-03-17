تحرك برلماني عاجل لمراجعة المعاشات وربطها بزيادة الأسعار

أعلنت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عن تقديم طلب إحاطة لمراجعة أوضاع المعاشات، مشددة على ضرورة تحقيق زيادة عادلة ترتبط مباشرة بارتفاع الأسعار، بما يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات الذين قدموا سنوات عمرهم في خدمة الوطن.

وقالت الشريف في تصريح خاص لـ"صدى البلد": «تلقيت العديد من المناشدات من أصحاب المعاشات، ويصبح من الضروري التحرك الفوري لضمان أن تغطي المعاشات الاحتياجات الأساسية لمستحقيها».

المعاش حق أصيل وليس منحة

وأضافت: «المعاش حق أصيل وليس منحة، والحفاظ على قيمته مسؤولية لا تحتمل التأجيل، خصوصًا في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية».

وأكدت النائبة أن هذا الملف سيظل على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن تحركاتها تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع أصحاب المعاشات، في رسالة واضحة بأن الدولة ملتزمة بحماية حقوق هذه الفئة.