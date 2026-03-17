رد فعل صادم من فيفا على طلب الاتحاد الإيراني بنقل مبارياته في كأس العالم

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رفض طلبا من الاتحاد الإيراني للعبة، بنقل مباريات المنتخب في كأس العالم إلى المكسيك بدلا من الولايات المتحدة.

وكتب الناقد الرياضي محمد الجزار عبر حسابه على فيسبوك "صحيفة ذا اتلتيك "الفيفا يرفض طلب الاتحاد الإيراني لنقل مبارياته للمكسيك بدلاً من أمريكا".

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية مباريات إيران الثلا ضد مصر وبلجيكا ونيوزيلندا في المجموعة الثالثة وفقا للقرعة التي أعلنت في وقت سابق.



وسبق أن سعى الاتحاد الإيراني لنقل مبارياته من لوس أنجلوس وسياتل إلى المكسيك، لأسباب تتعلق بضمان سلامة عناصر البعثة، على خلفية الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.