لإدخال الفرحة.. كيف تسعد أطفالك في العيد بأقل التكاليف؟
الجيش الكويتي: الدفاع الجوي يتصدّى لهجمات صاروخية وطائرات مُسيّرة مُعادية
إيران تضرب قلب تل أبيب .. ومحطة القطار تتحوّل إلى ساحة دمار
تصعيد خطير في لبنان .. قتـ.ـلى سوريون ومصابون بعد سلسلة غارات إسرائيلية
تعطل قطار تل أبيب .. ارتفاع حصيلة الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى 7 قتــلى ومصابين
لزيادة المشاهدات .. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات مُخلّة بأكتوبر
أرقام صادمة تهز أمريكا .. 23 مليار دولار تكلفة حرب ترامب على إيران حتى الآن
إنذار نووي في إيران .. قذيفة تضرب محطة بوشهر دون إصابات
الدفاع الجوي السعودي يدمر مسيّرتين استهدفتا المنطقة الشرقية
ترامب يؤكد لملك البحرين دعم واشنطن لدول الخليج
ضربة ثقيلة قرب مضيق هرمز.. قنابل خارقة تدمر مواقع صواريخ إيرانية محصنة
برلمانية: دعم مصر لدول الخليج موقف ثابت ورسالة واضحة بحماية الأمن القومي العربي

أكدت النائبه الدكتورة ريهام ابو الحسن، عضو لجنة الصحه بمجلس النواب، أن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات الإقليمية المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في ظل التصعيد العسكري المرتبط بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مشيرة إلى أن هذه التطورات تفرض واقعًا شديد الحساسية يتطلب مزيدًا من التنسيق والتكاتف بين الدول العربية للحفاظ على استقرار المنطقة ومنع انزلاقها إلى موجة جديدة من الصراعات التي قد تهدد أمن شعوبها واستقرار دولها.

وأوضحت ريهام ابو الحسن، في تصريح صحفي لها اليوم، أن الموقف المصري تجاه أمن واستقرار دول الخليج العربي يعد موقفًا ثابتًا لا يتغير، انطلاقًا من إدراك القاهرة العميق بأن أمن الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وأن أي تهديد يطال هذه المنطقة الحيوية ينعكس بشكل مباشر على أمن واستقرار العالم العربي بأكمله، وهو ما يفسر حرص مصر الدائم على دعم أشقائها في مواجهة التحديات الإقليمية المختلفة.

وأشارت النائبة،  إلى أن العلاقات التي تربط مصر بدول الخليج تقوم على أسس متينة من التعاون التاريخي والشراكة الاستراتيجية، حيث أثبتت هذه العلاقات عبر السنوات قدرتها على مواجهة الأزمات والتحديات المختلفة، لافتة إلى أن القاهرة كانت دائمًا شريكًا موثوقًا وداعمًا رئيسيًا لكل ما من شأنه تعزيز استقرار دول الخليج وحماية أمنها.

وأضافت الدكتورة ريهام ابو الحسن أن التصعيد العسكري في المنطقة يفرض ضرورة التحرك بحكمة ومسؤولية لتفادي توسيع دائرة الصراع، مؤكدة أن مصر تدعم كل الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة وتهدئة الأوضاع بما يحفظ استقرار المنطقة ويجنبها المزيد من التوترات التي قد تؤثر سلبًا على الأمن الإقليمي.

وشددت النائبة على أن مصر تقف بقوة إلى جانب أشقائها في دول الخليج، وأنها لن تتخلى عن دورها التاريخي في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل العربي المشترك، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الصف العربي والتعامل مع التحديات بروح من التضامن والمسؤولية المشتركة.

اجتماع الحكومة

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

دونالد ترامب

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

عوائد مغرية على شهادات الادخار.. تعرف على التفاصيل الكاملة

عوائد مغرية على شهادات الادخار.. تعرف على التفاصيل الكاملة

حسام حسن

قرار عاجل بشأن دعوى إقالة حسام حسن وجهازه المعاون من تدريب منتخب مصر

الاهلي

ماكينة أهداف.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية في خط الهجوم

منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه في عيد الفطر.. لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيدي الفطر وتحرير سيناء

ترشيحاتنا

مصحف

الأزهر يرد على شبهة ظهور نبي جديد: انحراف في الفهم

وزير الأوقاف يلتقي بحملة الدكتوراه الملتحقين بالأكاديمية العسكرية

وزير الأوقاف يلتقي بحملة الدكتوراه الملتحقين بالأكاديمية العسكرية

شيخ الأزهر

كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ.. 7 رسائل حاسمة من الأزهر لـ«إيران»

بالصور

لإدخال الفرحة.. كيف تسعد أطفالك في العيد بأقل التكاليف؟

كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟
كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟
كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

فيديو

ميار الببلاوي

دفعت 200 ألف جنيه لشيخ مغربي.. تصريحات صادمة لـ ميار الببلاوي عن السحر والزواج

وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

قرار جديد يثير الجدل.. وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

الفنان محمد سليمان

زوجتي اعتنقت الإسلام وابنتي محجبة.. محمد سليمان يكشف تفاصيل حياته العائلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد