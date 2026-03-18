برلمانية: دعم مصر لدول الخليج موقف ثابت ورسالة واضحة بحماية الأمن القومي العربي

أكدت النائبه الدكتورة ريهام ابو الحسن، عضو لجنة الصحه بمجلس النواب، أن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات الإقليمية المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في ظل التصعيد العسكري المرتبط بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مشيرة إلى أن هذه التطورات تفرض واقعًا شديد الحساسية يتطلب مزيدًا من التنسيق والتكاتف بين الدول العربية للحفاظ على استقرار المنطقة ومنع انزلاقها إلى موجة جديدة من الصراعات التي قد تهدد أمن شعوبها واستقرار دولها.

وأوضحت ريهام ابو الحسن، في تصريح صحفي لها اليوم، أن الموقف المصري تجاه أمن واستقرار دول الخليج العربي يعد موقفًا ثابتًا لا يتغير، انطلاقًا من إدراك القاهرة العميق بأن أمن الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وأن أي تهديد يطال هذه المنطقة الحيوية ينعكس بشكل مباشر على أمن واستقرار العالم العربي بأكمله، وهو ما يفسر حرص مصر الدائم على دعم أشقائها في مواجهة التحديات الإقليمية المختلفة.

وأشارت النائبة، إلى أن العلاقات التي تربط مصر بدول الخليج تقوم على أسس متينة من التعاون التاريخي والشراكة الاستراتيجية، حيث أثبتت هذه العلاقات عبر السنوات قدرتها على مواجهة الأزمات والتحديات المختلفة، لافتة إلى أن القاهرة كانت دائمًا شريكًا موثوقًا وداعمًا رئيسيًا لكل ما من شأنه تعزيز استقرار دول الخليج وحماية أمنها.

وأضافت الدكتورة ريهام ابو الحسن أن التصعيد العسكري في المنطقة يفرض ضرورة التحرك بحكمة ومسؤولية لتفادي توسيع دائرة الصراع، مؤكدة أن مصر تدعم كل الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة وتهدئة الأوضاع بما يحفظ استقرار المنطقة ويجنبها المزيد من التوترات التي قد تؤثر سلبًا على الأمن الإقليمي.

وشددت النائبة على أن مصر تقف بقوة إلى جانب أشقائها في دول الخليج، وأنها لن تتخلى عن دورها التاريخي في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل العربي المشترك، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الصف العربي والتعامل مع التحديات بروح من التضامن والمسؤولية المشتركة.