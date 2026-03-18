محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة الحدائق العامة استعدادا لاستقبال عيد الفطر

كلف محافظ الإسكندرية أيمن عطية، رؤساء الأحياء برفع كفاءة الحدائق العامة والاعتناء بالمسطحات الخضراء وزراعة النباتات، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك وحفاظا على المظهر الحضاري والجمالي.

وفي إطار تعليمات محافظ الإسكندرية، قامت إدارة الحدائق بحي ثان المنتزة، بالاهتمام بتجميل الحدائق وتهذيب المسطحات الخضراء بنطاق الحي ، حيث تم تهذيب 18 شجرة خلف مركز شباب طوسون وزراعة 200 عقلة نباتات عطرية بمشتل الحرمين ونظافة وري الأحواض الزراعية والمسطحات الخضراء بجوار سور المنتزة وميدان مسجد المندرة البحري والشوارع الحيوية وزراعة نباتات جديدة في حدائق الحي، ورفع كافة المخلفات الناتجة عن تلك الأعمال.. يأتي ذلك لما يلعبه الغطاء النباتي من دور هام في تحقيق التوازن البيئي.

وتابع حي أول المنتزة، ري ونظافة وعمل الحديات بالمسطح الأخضر أمام تحسين الصحة وشارع مصطفى كامل، وقص الأشجار والأحواض والسياج النباتي بحديقة خليل حماده مع ري الحديقة البحرية والقبلية، وعزق ونظافة وتكريك وتحميل زراعات وري مشتل الحي.

وتهيب رئاسة حي المنتزة أول، بالمواطنين الحفاظ على المسطحات الخضراء والحدائق العامة، وعدم إتلاف النباتات أو إلقاء المخلفات بها، بما يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للحي، وضمان استدامة هذه المساحات كمتنفس طبيعي يليق بأهالي وضيوف الإسكندرية.

وباشر حي وسط، ري ونظافة المسطحات الخضراء أمام استاد الإسكندرية، وتنقية الحشائش بالجزر الوسطى بشارع قنال السويس، نظافة المسطحات الخضراء أمام مستشفى الجامعة بطريق الحرية والغرفة التجارية بمحطة الرمل ورفع المخلفات.

وكثف حي غرب، أعمال تقليم النخيل والأشجار ورفع كفاءة الحدائق بنطاق الحي وزيادة المساحات الخضراء والتشجير بنطاق الحي، وتنقية الحشائش والنظافة والري ورفع المخلفات من حديقة الصدرية والجزر الوسطى بطريق القباري السريع.