نائب: اتصالات وزير الخارجية مع دول الخليج والأردن والعراق رسالة طمأنينة للمغتربين

أكد النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية التحركات الدبلوماسية التي يقوم بها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال جولته العربية الأخيرة واتصالاته الموسعة بنظرائه في دول الخليج العربي والأردن والعراق، في ظل تصاعد الأحداث في المنطقة.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذه التحركات تطبيق لاستراتيجية الدولة المصرية نحو رعاية أبنائها بالخارج.

ولفت التلواني، إلى حرص وزير الخارجية على الاطمئنان على أوضاع الجاليات المصرية في الدول الشقيقة، مؤكدا أنه يأتي ترجمة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع كرامة ورعاية المواطن المصري في الخارج ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة وجمهوريتها الجديدة.

وقال عضو مجلس النواب: ما نلمسه من تواصل مستمر بين وزارة الخارجية، والسلطات المعنية في الدول العربية الشقيقة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية والتوترات التي تشهدها المنطقة، يبعث رسالة طمأنينة لكل بيت مصري لديه مغترب.

وأوضح إسلام التلواني، أن هذه الاتصالات والتحركات مفادها أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها، وهي حريصة كل الحرص على توفير مظلة حماية ورعاية لهم أينما وجدوا.

وأكد النائب، أن تحركات وزير الخارجية تعزز من "القوة الناعمة" لمصر، وتؤكد على الدور المحوري للعامل المصري في نهضة المنطقة، كما تؤكد على أن السفارات والقنصليات تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع القطاع القنصلي، وهو ما يعد تطوراً ملموساً في جودة الخدمات المقدمة للمغتربين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

وأشاد النائب بجهود السلطات في دول الخليج والأردن والعراق، على ما يقدمونه لأبناء مصر الموجودين على أراضيهم، مؤكداً أن مجلس النواب سيظل داعماً ومراقباً لكافة الجهود التي تضمن حقوق المصريين بالخارج وتسهل ربطهم بوطنهم الأم.

وأكد النائب إسلام التلواني، أن وزارة الخارجية والهجرة، تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مفهوم المواطنة الشاملة لكل مصري، سواء كان داخل الحدود أو خارجها.