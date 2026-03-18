دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 130 صاروخًا و234 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني
كلود لوروا يهاجم قرار تتويج المغرب بالكان ويصفه بأنه مثير للشفقة والضحك
مدبولي يكلف برفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأزمات خلال خلال عيد الفطر
إيران.. هجوم إسرائيلي أمريكي على منشآت الغاز الطبيعي
أسوشيتد برس: رغم الحرب عشرات السفن تعبر هرمز.. وإيران تحافظ على صادراتها النفطية
شراكة مصرية أوروبية.. وزير الاستثمار: بناء قاعدة بيانات مدققة لتعزيز نمو الاقتصاد القومي
قيمة زكاة الفطر 2026 للفرد في مصر.. الإفتاء تحدد موعد إخراجها وحكم تأخيرها عن وقتها
تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
اتصالات بين أمريكا والصين لتحديد موعد لزيارة ترامب
أ ف ب: جيش الاحتلال يعلن قصفه جسور نهر الليطاني في لبنان اليوم
مدبولي يكلف برفع درجة الاستعداد للتعامل مع أية أزمات خلال فترة العيد
انخفاض أسعار الفضة في مصر اليوم.. تعرف على أسعار الأعيرة والسبائك والجنيه الفضة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: اتصالات وزير الخارجية مع دول الخليج والأردن والعراق رسالة طمأنينة للمغتربين

النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
محمد الشعراوي

أكد النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية التحركات الدبلوماسية التي يقوم بها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال جولته العربية الأخيرة واتصالاته الموسعة بنظرائه في دول الخليج العربي والأردن والعراق، في ظل تصاعد الأحداث في المنطقة.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذه التحركات تطبيق لاستراتيجية الدولة المصرية نحو رعاية أبنائها بالخارج.

ولفت التلواني، إلى حرص وزير الخارجية على الاطمئنان على أوضاع الجاليات المصرية في الدول الشقيقة، مؤكدا أنه يأتي ترجمة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع كرامة ورعاية المواطن المصري في الخارج ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة وجمهوريتها الجديدة.

وقال عضو مجلس النواب: ما نلمسه من تواصل مستمر بين وزارة الخارجية، والسلطات المعنية في الدول العربية الشقيقة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية والتوترات التي تشهدها المنطقة، يبعث رسالة طمأنينة لكل بيت مصري لديه مغترب.

وأوضح إسلام التلواني، أن هذه الاتصالات والتحركات مفادها أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها، وهي حريصة كل الحرص على توفير مظلة حماية ورعاية لهم أينما وجدوا.

وأكد النائب، أن تحركات وزير الخارجية تعزز من "القوة الناعمة" لمصر، وتؤكد على الدور المحوري للعامل المصري في نهضة المنطقة، كما تؤكد على أن السفارات والقنصليات تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع القطاع القنصلي، وهو ما يعد تطوراً ملموساً في جودة الخدمات المقدمة للمغتربين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

وأشاد النائب بجهود السلطات في دول الخليج والأردن والعراق، على ما يقدمونه لأبناء مصر الموجودين على أراضيهم، مؤكداً أن مجلس النواب سيظل داعماً ومراقباً لكافة الجهود التي تضمن حقوق المصريين بالخارج وتسهل ربطهم بوطنهم الأم.

وأكد النائب إسلام التلواني، أن وزارة الخارجية والهجرة، تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مفهوم المواطنة الشاملة لكل مصري، سواء كان داخل الحدود أو خارجها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

وائل جمعة

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

أحمد شوبير

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

رئيس الاتحاد السنغالي السابق

رئيس الاتحاد السنغالي السابق يتحدّى «كاف»: لن نسلّم الكأس وسنصعّد لأعلى جهة دولية

لاريجاني

انتقامًا لاغتيال لاريجاني .. إيران تشن هجمات مُتزامنة على إسرائيل و 4 دول عربية

لافتات في منطقة العجوزة

على طريقة «مرجان أحمد مرجان».. شاب يعتذر لخطيبته بلافتات إعلانية في العجوزة | شاهد

وزارة الأوقاف

تجديد تعيين مدير عام الإدارة العامة للأملاك بديوان عام وزارة الأوقاف لمدة عام

وزير الأوقاف يُصدر قرارًا بتكليف مساعد لشئون هيئة الأوقاف المصرية

تكليف اللواء وئام عبدالله بالعمل مساعدا لشئون هيئة الأوقاف المصرية

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

أسامة الأزهري يجدد تكليف مدير مديرية أوقاف القاهرة

احذريه في مطبخك.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت

احذريه في مطبخك يوميًا.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت
احذريه في مطبخك يوميًا.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت
احذريه في مطبخك يوميًا.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت

تكريم حفظة القرآن من أبناء الوحدة المحلية بشنبارة بالزقازيق للعام السادس

تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم

رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك

نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان

احذروها.. مشروبات شهيرة تسبب حصوات الكلى

) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد