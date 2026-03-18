إنجاز طبي بمستشفى الواسطى في واحدة من أصعب جراحات الركبة

بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بـبني سويف، أن مستشفى الواسطى المركزي نجح في إجراء تدخل جراحي دقيق ومعقد لإحدى الحالات التي تمثل تحديًا طبيًا كبيرًا في مجال جراحات العظام والمناظير.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الفريق الطبي تحت إشراف الدكتورة هبه حسن مدير المستشفى وبقيادة الدكتور محمد علي بركة تعامل مع حالة المريضة تبلغ من العمر 21 عامًا، والتي كانت تعاني من تيبس وتليف كامل بمفصل الركبة اليمنى، نتيجة تدخلات جراحية سابقة، مشيرًا إلى أن الحالة كانت مرفوضة من عدد من الأطباء نظرًا لصعوبتها وتعقيدها.

وأشار الدكتور هاني جميعة، إلى أن مستشفى الواسطى المركزي تبنّت الحالة في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات الطبية المتخصصة للمواطنين، حيث تم إجراء جراحة دقيقة لفك التليف داخل المفصل، إلى جانب أخذ عينة للفحص، في محاولة لاستعادة الحركة الطبيعية للركبة.

وأضاف أن الحالة ما زالت تحتاج إلى متابعة دقيقة واستكمال برنامج العلاج والتأهيل مع نفس الفريق الطبي لضمان تحقيق أفضل نتائج ممكنة، مؤكدًا استمرار دعم المديرية لمثل هذه الحالات الدقيقة.

ووجّه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لإدارة المستشفى والفريق الطبي الدكتورة ريناد حاتم طبيب التخدير والتمريض بالمستشفى، مثمنًا دور هيئة التمريض، وخاصة الممرضة المعقمة "إسراء علي سيد"، لما قدموه من جهد متميز أسهم في نجاح التدخل الجراحي، مؤكدًا أن القطاع الصحي بمحافظة بني سويف مستمر في تطوير خدماته الطبية، والتعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة داخل المستشفيات الحكومية، بما يخفف العبء عن كاهل المواطنين.

