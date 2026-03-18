مصر توقع 3 اتفاقيات ضخمة لمشروعات الطاقة المتجددة

وقعت مصر 3 اتفاقيات لشراء الطاقة المتجددة وإقامة محطاات مستقلة لتخزين الطاقة بقدرات إجمالية تتجاوز 5600 ميغاوات.

وتضمنت الاتفاقية الأولى حق الانتفاع بالأرض لمشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميغاوات وهو المشروع الذي ينفذه تحالف شركات أوراسكوم للإنشاء وإنجي الفرنسية وأليوس اليابانية "تويوتا"، فيما شملت الاتفاقية الثانية شراء الطاقة للمشروع.

كما وقعت الحكومة اتفاقية ثالثة لشراء الطاقة لعدد من المشروعات من بينها مشروع للطاقة الشمسية بقدرة ألفي ميغاوات بنجع حمادي ومشروع محطة تخزين بطاريات مستقلة بقدرة ألفي ميغاوات ومشروع طاقة شمسية بقدرة 320 ميغاوات في العوينات، ومشروع طاقة شمسية بقدرة 400 ميغاوات في العوينات.