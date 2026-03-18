تفاصيل مشاجرة شخصين مع صاحب محل بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وإقتحام شقة صاحب محل وسرقتها بالمقطم بالقاهرة.

بالفحص تم تحديد المجنى عليه (صاحب محل - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، وبسؤاله أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (شخصان – مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم) تطورت للتعدى بالسب بسبب خلاف حول الجيرة اعتقاداً منه بقيامهما بالاستيلاء على جسم غسالة خردة من أمام المحل الخاص به، وأضاف أنه تم الصلح والتراضى فيما بينهم عقب تفهمه الموقف.

وباستدعاء المشكو فى حقهما ومناقشتهما أيدا ما جاء بأقوال الشاكى وأنكرا قيامهما بأعمال بلطجة أو سرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.