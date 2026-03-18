أسوان.. رفع درجة الإستعداد وغلق الملاحة النهرية بسبب العاصفة الترابية

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته لكافة الجهات المختصة بمواصلة رفع درجة الإستعداد القصوى فى ظل تقلبات الأحوال الجوية التى تشهدها مختلف أنحاء المحافظة.

وقامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة النهرية بصفة مؤقتة بالمسار الملاحى لنهر النيل وذلك لحين تحسن الطقس .

وشدد المحافظ على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أى أحداث طارئة .

فيما قامت إدارة المرور بالتنبية على سائقى السيارات والمركبات بتوخى الحذر أثناء السير بالطرق السريعة كالصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وأسوان / أبو سمبل البرى ، وأيضاً طريق أسوان / القاهرة الزراعى ، والطرق الداخلية .

ومن جانبه أكد مهندس بحرى سامى البربرى مدير الملاحة النهرية بمصر العليا أنه نظراً لإمتداد العاصفة الترابية لمحافظة أسوان ، وزيادة سرعة الرياح وإنخفاض مستوى الرؤية بصورة كبيرة ، يتم إيقاف حركة الملاحة النهرية ، والتوقف عن ممارسة أى أنشطة ملاحية لأى نوع من العائمات النهرية بالنطاق الإدارى والجغرافى للمحافظة شاملاً كامل مسطح بحيرة ناصر وشواطئها .

وأشار سامى البربرى إلى ضرورة أن يتم تنفيذ ذلك على أى عائمة مبحرة الآن بالفعل و يتعذر الرؤية عليها ، مع توخى الحذر التام ، والتوقف على إحدى جوانب المسار الملاحى ، مع تأمين التراكى وتشغيل الإنارة .