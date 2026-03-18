دعاء الإفطار 28 رمضان 2026 للمغفرة وطلب العفو العافية.. اغتنم وقت الاستجابة
الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور
حزب الله يعلن تصديه لمحاولة تقدم جنود إسرائيليين في محيط معتقل الخيام
واشنطن تدرس تخفيف قيود النفط على فنزويلا وسط تصاعد التوتر مع إيران
المغربي جلال جيد يحكم مواجهة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال
تامر نبيل لصدى البلد: ذاكرت علم نفس لأداء شخصية سعد في حكاية نرجس |فيديو
مناقشة التصعيد العسكري الخطير.. وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض
سعر بيع وشراء الذهب في مستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء
بريطانيا: لم نشارك في الضربات الأولى على إيران.. دعمنا أصدقاءنا لمصلحتنا
رئيس الوزراء: الدولة تنتج 270 مليون رغيف خبز يوميًا.. وحماية محدودي الدخل على رأس أولويات الدولة
مدبولي: تقديم الموازنة 31 مارس.. وإجراءات حاسمة ضد التلاعب بالأسعار وخطط لترشيد الطاقة
المسئولية الطبية: 465 قضية والتصالح في 9 منذ صدور القانون
خسارة مذلة وفضيحة مالية.. أسبوع صادم لتشيلسي

مجدي سلامة

غالبًا ما تُشبه الحياة في تشيلسي مسلسلًا دراميًا، وكان هذا الأسبوع حافلًا بالأحداث في نادٍ خضعت فيه قرارات إدارته السابقة والحالية للتدقيق.

بدأ الأمر بفرض غرامة قياسية على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع وقف تنفيذ حظر انتقالات مُعلق، بسبب تعاملات تجارية - بما في ذلك مدفوعات غير مُعلنة بقيمة 62 مليون دولار لوكلاء غير مُسجلين وأطراف ثالثة - في عهد المالك السابق رومان أبراموفيتش، الأمر الذي أثار، في نظر البعض، شكوكًا حول شرعية الفريق الذي حصد الألقاب والذي بناه النادي.

لم يمضِ وقت طويل حتى تحوّل التركيز إلى أوجه القصور في تشكيلة تشيلسي الحالية التي تم تجميعها بتكلفة باهظة، وأساليب مدربه عديم الخبرة ليام روزينيور، الذي تم تعيينه مؤخرًا في خطوة جريئة من قِبل الإدارة الأمريكية لتشيلسي.

تلقى تشيلسي هزيمة قاسية على أرضه أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 3-0 يوم الثلاثاء، ليُنهي بذلك سلسلة هزائمه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بخسارة مُذلة بنتيجة إجمالية 8-2. وتُعدّ هذه الهزيمة الأثقل في تاريخ مشاركات الفريق الأوروبية في مباراتي الذهاب والإياب.

شوهد تود بوهلي، رجل الأعمال الأمريكي الذي يرأس ملكية تشيلسي، وهو يدخل أرض ملعب ستامفورد بريدج ويتجه نحو النفق المؤدي إلى غرف الملابس بعد المباراة.

لم تكن هذه النتيجة التي توقعها بوهلي وشركة كليرليك كابيتال بعد إنفاقهما الهائل على اللاعبين، والذي بلغ حوالي ملياري دولار، منذ شرائهما النادي من أبراموفيتش عام 2022.

في المقابل، يحتل تشيلسي المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز - خارج مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا - مع تبقي ثماني مباريات.

تتزايد مشاكل روزينيور، بعد شهرين فقط من توليه أول منصب له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيرنانديز يتحدث

أثار لاعب وسط تشيلسي، إنزو فيرنانديز، تساؤلاتٍ حول مستقبله مع النادي بعد مباراة باريس سان جيرمان.

وفي حديثه مع قناة ESPN الأرجنتينية، سُئل فيرنانديز عما إذا كان بإمكانه ضمان بقائه في تشيلسي الموسم المقبل، فنُقل عنه قوله: "لا أعرف، تركيزي منصبٌّ هنا الآن، أمامنا ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي. ثم كأس العالم، وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".

ووُجهت تصريحات اللاعب الأرجنتيني الدولي إلى المدرب روزينيور في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، فقال المدرب: “من الصعب عليّ التحدث عن التكهنات بعد المباراة.”

وأضاف: “أحتاج إلى التركيز الآن على الأمور الأكثر أهمية، وهي ضمان تحقيق نتيجة إيجابية أمام إيفرتون يوم السبت.”

إصابات مؤثرة في خط الدفاع

يستعد تشيلسي لخوض المباراة بدون اثنين من أهم لاعبيه، إذ سيغيب القائد ريس جيمس لفترة أخرى بسبب إصابة في أوتار الركبة، بينما نُقل قلب الدفاع الأساسي تريفوه تشالوباه على نقالة خلال مباراة باريس سان جيرمان بسبب إصابة خطيرة في الكاحل.

إضافةً إلى المخاوف بشأن مركز حراسة المرمى - حيث قام روزينيور بتغيير الحارس بين روبرت سانشيز وفيليب يورجنسن في المباريات الأخيرة - والقلق بشأن الإرهاق بعد حملة تشيلسي الصيفية الطويلة التي تُوّجت بكأس العالم للأندية، يواجه المدرب قرارات مصيرية للمباريات القادمة.

وواصل روزينيور: "عليّ اتخاذ قرارات صعبة للغاية، قد لا تبدو جيدة في الوقت الحالي، بصراحة، لكنني أريد اتخاذ القرارات الصحيحة لمصلحة النادي على المدى الطويل أيضًا".

ربما يفقد المشجعون ثقتهم

من الواضح أن جماهير تشيلسي تشعر بالإحباط. فقد أطلقوا صيحات الاستهجان على تغييرات روزينيور، بل وسُمعت هتافاتهم باسم رومان أبراموفيتش خلال مباراة باريس سان جيرمان.

وأكمل روزينيور: “هذا نادٍ رائع لكرة القدم، وجماهيره تتوق إلى النجاح الفوري، وهذا حقٌ لهم نظرًا لحجم النادي. أتفهم تمامًا إحباط الجماهير نظرًا لنتيجة المباراة الإجمالية.”

أساليب روزينيور تحت المجهر

هل تُسبب أساليب روزينيور له مشاكل؟

على سبيل المثال، خضعت حلقة التشاور التي بدأ لاعبو تشيلسي بتشكيلها مؤخرًا قبل الشوطين الأول والثاني من المباريات لانتقادات واسعة، حيث يرى النقاد أنها تُثير غضب الخصوم.

قبل هزيمة تشيلسي أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، وجد الحكم نفسه في منتصف دائرة لاعبي تشيلسي. وقبل مباراة باريس سان جيرمان، جرت حلقة التشاور داخل نصف ملعب باريس سان جيرمان.

شهدنا أيضًا مشهدًا غريبًا، إذ قام روزينيور بتسليم ورقة تحتوي على تعليمات تكتيكية إلى أليخاندرو غارناتشو الذي بدا مرتبكاً خلال استراحة في مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان، قبل أن يتم تمرير الورقة بين لاعبي تشيلسي الآخرين في الملعب.

وبما أن النتيجة الإجمالية كانت 8-2 في ذلك الوقت، ولم يتبق سوى أقل من 10 دقائق على نهاية المباراة، فقد أثار هذا الحادث استياءً واسعاً على الإنترنت.

جبل من ذهب تحت الأرض.. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

استطلاع هلال شهر شوال

الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

صلاة عيد الفطر 2026

توقيت صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات.. متى تبدأ صلاة العيد؟

لقطة من الفيديو

بعد قليل.. الحكم على المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع الخامس

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

خالد بيرمي

رد فعل غير من متوقع من خالد بيومي على قرار منح كأس أمم أفريقيا للمغرب

أسعار العملات العربية

تراجع الريال والدينار.. أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 18 مارس 2026

منتخب السنغال

لن ينتزعه أحد منا.. تعليق مثير من نجم السنغال بعد سحب لقب أمم أفريقيا

بيراميدز

الترتيبات الإعلامية لمباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

مع اقتراب العيد ..6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد