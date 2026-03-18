خسارة مذلة وفضيحة مالية.. أسبوع صادم لتشيلسي

غالبًا ما تُشبه الحياة في تشيلسي مسلسلًا دراميًا، وكان هذا الأسبوع حافلًا بالأحداث في نادٍ خضعت فيه قرارات إدارته السابقة والحالية للتدقيق.

بدأ الأمر بفرض غرامة قياسية على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع وقف تنفيذ حظر انتقالات مُعلق، بسبب تعاملات تجارية - بما في ذلك مدفوعات غير مُعلنة بقيمة 62 مليون دولار لوكلاء غير مُسجلين وأطراف ثالثة - في عهد المالك السابق رومان أبراموفيتش، الأمر الذي أثار، في نظر البعض، شكوكًا حول شرعية الفريق الذي حصد الألقاب والذي بناه النادي.

لم يمضِ وقت طويل حتى تحوّل التركيز إلى أوجه القصور في تشكيلة تشيلسي الحالية التي تم تجميعها بتكلفة باهظة، وأساليب مدربه عديم الخبرة ليام روزينيور، الذي تم تعيينه مؤخرًا في خطوة جريئة من قِبل الإدارة الأمريكية لتشيلسي.

تلقى تشيلسي هزيمة قاسية على أرضه أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 3-0 يوم الثلاثاء، ليُنهي بذلك سلسلة هزائمه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بخسارة مُذلة بنتيجة إجمالية 8-2. وتُعدّ هذه الهزيمة الأثقل في تاريخ مشاركات الفريق الأوروبية في مباراتي الذهاب والإياب.

شوهد تود بوهلي، رجل الأعمال الأمريكي الذي يرأس ملكية تشيلسي، وهو يدخل أرض ملعب ستامفورد بريدج ويتجه نحو النفق المؤدي إلى غرف الملابس بعد المباراة.

لم تكن هذه النتيجة التي توقعها بوهلي وشركة كليرليك كابيتال بعد إنفاقهما الهائل على اللاعبين، والذي بلغ حوالي ملياري دولار، منذ شرائهما النادي من أبراموفيتش عام 2022.

في المقابل، يحتل تشيلسي المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز - خارج مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا - مع تبقي ثماني مباريات.

تتزايد مشاكل روزينيور، بعد شهرين فقط من توليه أول منصب له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيرنانديز يتحدث

أثار لاعب وسط تشيلسي، إنزو فيرنانديز، تساؤلاتٍ حول مستقبله مع النادي بعد مباراة باريس سان جيرمان.

وفي حديثه مع قناة ESPN الأرجنتينية، سُئل فيرنانديز عما إذا كان بإمكانه ضمان بقائه في تشيلسي الموسم المقبل، فنُقل عنه قوله: "لا أعرف، تركيزي منصبٌّ هنا الآن، أمامنا ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي. ثم كأس العالم، وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".

ووُجهت تصريحات اللاعب الأرجنتيني الدولي إلى المدرب روزينيور في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، فقال المدرب: “من الصعب عليّ التحدث عن التكهنات بعد المباراة.”

وأضاف: “أحتاج إلى التركيز الآن على الأمور الأكثر أهمية، وهي ضمان تحقيق نتيجة إيجابية أمام إيفرتون يوم السبت.”

إصابات مؤثرة في خط الدفاع

يستعد تشيلسي لخوض المباراة بدون اثنين من أهم لاعبيه، إذ سيغيب القائد ريس جيمس لفترة أخرى بسبب إصابة في أوتار الركبة، بينما نُقل قلب الدفاع الأساسي تريفوه تشالوباه على نقالة خلال مباراة باريس سان جيرمان بسبب إصابة خطيرة في الكاحل.

إضافةً إلى المخاوف بشأن مركز حراسة المرمى - حيث قام روزينيور بتغيير الحارس بين روبرت سانشيز وفيليب يورجنسن في المباريات الأخيرة - والقلق بشأن الإرهاق بعد حملة تشيلسي الصيفية الطويلة التي تُوّجت بكأس العالم للأندية، يواجه المدرب قرارات مصيرية للمباريات القادمة.

وواصل روزينيور: "عليّ اتخاذ قرارات صعبة للغاية، قد لا تبدو جيدة في الوقت الحالي، بصراحة، لكنني أريد اتخاذ القرارات الصحيحة لمصلحة النادي على المدى الطويل أيضًا".

ربما يفقد المشجعون ثقتهم

من الواضح أن جماهير تشيلسي تشعر بالإحباط. فقد أطلقوا صيحات الاستهجان على تغييرات روزينيور، بل وسُمعت هتافاتهم باسم رومان أبراموفيتش خلال مباراة باريس سان جيرمان.

وأكمل روزينيور: “هذا نادٍ رائع لكرة القدم، وجماهيره تتوق إلى النجاح الفوري، وهذا حقٌ لهم نظرًا لحجم النادي. أتفهم تمامًا إحباط الجماهير نظرًا لنتيجة المباراة الإجمالية.”

أساليب روزينيور تحت المجهر

هل تُسبب أساليب روزينيور له مشاكل؟

على سبيل المثال، خضعت حلقة التشاور التي بدأ لاعبو تشيلسي بتشكيلها مؤخرًا قبل الشوطين الأول والثاني من المباريات لانتقادات واسعة، حيث يرى النقاد أنها تُثير غضب الخصوم.

قبل هزيمة تشيلسي أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، وجد الحكم نفسه في منتصف دائرة لاعبي تشيلسي. وقبل مباراة باريس سان جيرمان، جرت حلقة التشاور داخل نصف ملعب باريس سان جيرمان.

شهدنا أيضًا مشهدًا غريبًا، إذ قام روزينيور بتسليم ورقة تحتوي على تعليمات تكتيكية إلى أليخاندرو غارناتشو الذي بدا مرتبكاً خلال استراحة في مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان، قبل أن يتم تمرير الورقة بين لاعبي تشيلسي الآخرين في الملعب.

وبما أن النتيجة الإجمالية كانت 8-2 في ذلك الوقت، ولم يتبق سوى أقل من 10 دقائق على نهاية المباراة، فقد أثار هذا الحادث استياءً واسعاً على الإنترنت.