الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جامعة العاصمة: إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "فطرة" لتعزيز الوعي الطلابي

حسام الفقي

أعلنت وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة العاصمة عن انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الطلابية بعنوان "فطرة"، وذلك خلال الفترة من الأحد 15/3/2026 وحتى الثلاثاء 7/4/2026، داخل كليات جامعة العاصمة، وتشمل أيضًا جامعة حلوان الأهلية ضمن المرحلة الأولى من التنفيذ.


وتأتي المبادرة – وفق ما أعلنته الجامعة – في إطار التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، وحرص إدارة الجامعة على تنفيذ برامج توعوية تستهدف تعزيز الوعي الفكري والثقافي لدى الطلاب، وبما يدعم القيم المجتمعية ويُسهم في بناء شخصية طلابية متوازنة.


وتُنفذ المبادرة تحت إشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والسيد اللواء محمد عبد الحفيظ أبو شقة الأمين العام للجامعة، والأستاذ هشام رفعت الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة نشوة علي المدير العام، والأستاذ ياسر محمد عبد المنعم مدير وحدة برامج التنمية البشرية.


وتتضمن المبادرة خمسة محاور رئيسية، جاءت على النحو التالي:
أولًا: المحور العقلي والعلمي (صناعة اليقين)
ويهدف إلى تناول بعض القضايا الفكرية من منظور منطقي وعلمي، والتأكيد على عدم التعارض بين الإيمان والعلم، مع تعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب.
ثانيًا: المحور النفسي والاجتماعي
يركز على مناقشة العوامل النفسية والاجتماعية المؤثرة في تشكيل توجهات الشباب، ودور القيم في دعم الاستقرار النفسي وتعزيز الترابط الأسري.
ثالثًا: المحور الثقافي والقانوني
يتناول تحليل الخطاب الثقافي والإعلامي المعاصر، وتنمية الوعي النقدي لدى الطلاب تجاه المحتوى المقدم عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
رابعًا: المحور البيولوجي والوظيفي
يهدف إلى مناقشة مفهوم الفطرة من منظور بيولوجي وتكاملي، وتسليط الضوء على الأبعاد العلمية المتعلقة بالاختلافات البيولوجية بين الجنسين.
خامسًا: محور التمكين والمناعة الفكرية
ويسعى إلى تأهيل مجموعة من الطلاب على مهارات الحوار والمناظرة والإقناع، بما يعزز قدرتهم على النقاش الواعي وتبادل الرؤى داخل الإطار الأكاديمي.
وأكدت إدارة الوحدة أن المبادرة تأتي ضمن خطة الأنشطة الطلابية الهادفة إلى تنمية الوعي، ودعم المشاركة الإيجابية للطلاب، وتعزيز دورهم في المجتمع الجامعي.
ومن المقرر أن تتضمن فعاليات المبادرة مجموعة من اللقاءات والندوات وورش العمل التفاعلية التي تُعقد داخل الكليات المشاركة خلال الفترة المحددة.

