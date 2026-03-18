الله أكبر..سما إبراهيم تشيد بدور حمزة العلي في حكاية نرجس

أشادت الفنانة سما إبراهيم بأداء الفنان حمزة العلي في دوره بمسلسل حكاية نرجس الذي يعرض في الموسم الرمضاني ٢٠٢٦، مؤكدة على امتلاكه لموهبة فنية كبيرة.

وكتبت سما إبراهيم عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "اللّه اكبر العملاق الذي يثبت في كل خطوة يكرمه اللّٰه بها أنه قدير و مرهف الحس و يؤكد على أن مصر ولادة للمبدعين المخلصين وكنوزها لا تنضب . شكراً

حمزة العلي".

أبطال مسلسل حكاية نرجس:

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر منصتي شاهد و watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.