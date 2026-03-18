حسام موافي يوضح كيفية التعامل مع آلام العضلات والمفاصل

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن آلام العضلات والمفاصل قد تكون مؤشرًا على أمراض مناعية مثل الذئبة والروماتويد.

وقال الدكتور حسام موافي، خلال تقديم برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن بعض الأمراض المناعية تظهر في صورة آلام بالمفاصل والعضلات، مؤكدًا أن الكشف الطبي ضروري في هذه الحالات، إلى جانب أهمية الأشعة لتحديد طبيعة المرض.

وحذر الدكتور حسام موافي، من الاعتماد على المسكنات لتخفيف آلام العظام والعضلات دون تشخيص، مشددًا على أن تحديد السبب بدقة أمر أساسي لاختيار العلاج المناسب.

آلام المفاصل والعضلات

وأضاف أن آلام المفاصل والعضلات قد تكون ناتجة عن مرض مناعي، وقد تتطور بعد 5 أو 6 أشهر لتؤثر على أعضاء حيوية مثل الكلى أو القلب أو الرئة، وقد تظهر هذه الآلام أحيانًا دون سبب واضح.

وذكر: الكورتيزون أحسن دواء ربنا خلقه، وأنقذ الكثير من الموت، هو دواء رائع، ويستخدم في أمراض العضلات والمفاصل.

