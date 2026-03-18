قبل العيد.. تحرير 70 محضرا وضبط مخابز مخالفة وسلع منتهية الصلاحية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد هدية، وكيل وزارة التموين، حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق، مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، ومتابعة توافر السلع الأساسية، والتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والممارسات الاحتكارية.

أسفرت عن ضبط 12 مخبزًا بمراكز المحمودية، بدر، رشيد، لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين آخرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب ضبط مخبز سياحي لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف، وتحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وفي مراكز وادي النطرون، دمنهور، إيتاي البارود، تم ضبط كميات من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و12 مخالفة ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وتوقف عن الإنتاج ومخبز تصرف في 4 شكائر دقيق بلدي، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمراكز كوم حمادة، الدلنجات، إدكو، تم ضبط 8 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 مخابز للتوقف عن العمل بدون إذن، بالإضافة إلى ضبط مخبزين للتصرف في 19 شيكارة دقيق بلدي وبيعها بالسوق السوداء، كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، و11 مخالفة تموينية للمحال ما بين عدم إعلان عن الأسعار وعرض لحوم مكشوفة، وسلع غذائية بدون فواتير وأخرى بدون بيانات.

بالإضافة لضبط مواد غذائية ومنظفات منتهية الصلاحية، و25 أسطوانة غاز تم تجميعها بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات التموينية لضبط الأسواق.