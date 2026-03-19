ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس بعد استهداف إيران لمنشآت الطاقة في ٣ دول عربية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بشكل ملحوظ بعد تصعيد الهجمات على منشآت الطاقة في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وقفز خام برنت بنحو 4.3% ليتجاوز 112 دولاراً للبرميل، بعدما لامس ارتفاعاً بأكثر من خمسة دولارات خلال التداولات، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بشكل محدود.

وجاءت هذه الارتفاعات عقب هجمات إيرانية استهدفت منشآت طاقة في قطر والسعودية والإمارات، رداً على ضربة طالت حقل بارس الجنوبي، أكبر حقل غاز في العالم والمشترك بين إيران وقطر.

وفي هذا السياق، أعلنت قطر تسجيل أضرار كبيرة في منشأة رأس لفان، فيما قالت السعودية إنها اعترضت صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت منشآت غازية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه المخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية، خاصة مع استمرار التوترات في الخليج وتهديد البنية التحتية للطاقة.