شركة إنرجين للغاز: حالة القوة القاهرة تنطبق على الإنتاج بإسرائيل

أعلنت شركة إنرجين للغاز أن حالة القوة القاهرة تنطبق على الإنتاج بإسرائيل ما يتيح تعليق الالتزامات التعاقدية.

وشركة إنرجين هي شركة دولية مستقلة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، مقرها لندن حيث تركز على منطقة البحر المتوسط، بما في ذلك مصر وإسرائيل واليونان.

وشن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء هجوما على نحو خمس غواصات وسفن أخرى تابعة للبحرية الإيرانية في بحر قزوين، وفقًا لمصادر أمنية إسرائيلية.

ويُعتقد أن الهجوم يهدف إلى تعطيل عمليات تهريب تُستخدم للالتفاف على الحصار الأمريكي المفروض على إيران، حيث يُنقل من خلال هذا المسار النفط والطائرات المسيّرة وأسلحة أخرى.

ويُعدّ هذا الهجوم غير مألوف، إذ يقع بعيدًا عن المناطق التقليدية لنشاط الجيش الإسرائيلي.

وتشير التقديرات إلى أن مسار التهريب انعكس، إذ وصلت البضائع من روسيا إلى إيران بدلاً من الاتجاه المعتاد.

وفي سياق متصل، نفّذ الجيش الإسرائيلي هجومًا جويًا على منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي في محافظة بوشهر جنوب غرب إيران، بما في ذلك منشآت بتروكيماوية استراتيجية في منطقتي جنوب فارس وأصلوية.

وتُعد منشآت الغاز في أصلوية شريان الحياة لقطاع الطاقة المحلي، حيث تُعالج الغاز القادم من حقل "جنوب فارس" الهام.

ويؤدي قطع الغاز عن هذه المنشآت إلى تعطيل محطات توليد الكهرباء وإغلاق مصافي النفط المنتجة للبنزين والديزل، ما يترك أثرًا بالغ الأهمية على النظام الإيراني.

ويشير الهجوم الإسرائيلي إلى وجود اختراق استخباراتي واسع النطاق وقدرة على استهداف البنية التحتية الحيوية للنظام الإيراني.

