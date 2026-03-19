أخبار العالم

الكرملين: وقف المفاوضات بشأن أوكرانيا أمر ظرفي مؤقت

أ ش أ

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن توقف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا مؤقت ونشأ لأسباب واضحة.

وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، رداً على سؤال حول المدة التي قد يستمر فيها التوقف في المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة،: "هذا توقف مؤقت لأسباب واضحة".

وأضاف: "لذلك، بمجرد أن تتاح الفرصة، وبمجرد الاتفاق على جداول أعمال الأطراف الثلاثة، وخاصة جداول أعمال وسطائنا الأمريكيين، عندما يمكنهم تكريس المزيد من الاهتمام للشؤون الأوكرانية، نأمل أن يتم كسر هذا التوقف وأن نتمكن من عقد جولة أخرى من المحادثات الثلاثية".

وتابع: "في ظل الوضع الذي تشعر فيه أسواق الطاقة العالمية، على أقل تقدير، بعدم الارتياح، فإن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة وغير المدروسة من جانب نظام كييف (مهاجمة محطات الضغط التي تدعم خطي أنابيب الغاز "التيار التركي" و"التيار الأزرق") قد تزيد من زعزعة استقرار الوضع ليس فقط في المنطقة، ولكن في جميع أنحاء العالم" .

وفي وقت سابق من اليوم، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، أن روسيا تواصل الحوار مع جميع الدول المعنية بشأن المفاوضات حول أوكرانيا، مشددًا على تمسك موسكو بالمبادئ التي أعلنتها سابقًا.

يشار إلى أنه في يوم 15 مارس الجاري، أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن هناك توقفا في المفاوضات حول أوكرانيا، وتركز الولايات المتحدة على شيء آخر. وأشار إلى أن روسيا تتوقع جولة من المفاوضات الجديدة، لكن مكانها ووقتها غير محدد، لأسباب واضحة.

ومن بداية العام، عقد وفدا روسيا وأوكرانيا، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، ثلاث جولات من المفاوضات، وتمت الجولة الأخيرة في جنيف، في يومي 17 و 18 من فبراير الماضي.

ووفقًا لمصدر خاص بـ"سبوتنيك"، لم يوقع الطرفان على أي وثائق. ولا توجد حتى الآن تفاصيل محددة حول مكان وزمان الاتصالات الجديدة. وكان ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في 10 مارس الجاري، بأن هذه الاتصالات قد تعقد الأسبوع المقبل.

