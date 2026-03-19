برلماني: التحريض الإعلامي لن ينجح في كسر روابط الأخوة العربية

أكد اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب أن العلاقات بين مصر والدول العربية الشقيقة تمثل نموذجًا للتكامل والتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية موضحاً أن البيان الصادر عن المؤسسات الإعلامية المصرية جاء ليضع إطارًا واضحًا للتعامل مع ما شهدته الساحة الإعلامية من تجاوزات أو سجالات غير مبررة.



وأشار " العمدة " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن مصر تؤمن دائمًا بأن التضامن العربي هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية مؤكداً أن أي محاولات للتحريض الإعلامي أو بث الفرقة بين الشعوب العربية لن تنجح في إضعاف هذه الروابط التاريخية.



كما أكد اللواء عصام العمدة أن الإعلام يجب أن يكون شريكًا في حماية الأمن القومي العربي، من خلال الالتزام بالمهنية والمسؤولية مشدداً على ضرورة التصدي للشائعات التي يتم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف إثارة الفتن بين الشعوب.



وقال : إن مصر ستظل دائمًا داعمة لوحدة الصف العربي، وستبقى علاقاتها مع أشقائها من جميع الدول العربية قائمة على الاحترام والتعاون والمصير المشترك.