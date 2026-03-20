طريقة عمل طحينة الفسيخ بسهولة في البيت

تعد طحينة الفسيخ من أهم المقبلات التي تقدم بجانب الفسيخ في عيد الفطر، حيث تساعد على توازن الطعم وتخفيف الملوحة.



المكونات:

3 ملاعق كبيرة طحينة

عصير ليمونة

ملعقة صغيرة خل

رشة كمون

رشة فلفل أسود

ملح (اختياري)

ماء حسب القوام

ملعقة صغيرة زيت



طريقة التحضير:



ضعي الطحينة في وعاء عميق.



أضيفي عصير الليمون والخل وقلّبي جيدًا.

أضيفي الكمون والفلفل الأسود.



أضيفي الماء تدريجيًا مع التقليب حتى تحصلي على قوام ناعم ومناسب.



في النهاية أضيفي الزيت وامزجي المكونات جيدًا.



أفكار للتقديم:



تقدم بجانب الفسيخ مع البصل الأخضر والليمون.

يمكن إضافة بقدونس مفروم للتزيين.



تقدم مع عيش بلدي وخضروات طازجة.