تعرف على المستفيدين من صندوق مخاطر المهن الطبية بالقانون

حدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، الفئات المستفيدة من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، في خطوة تستهدف توفير مظلة حماية شاملة للعاملين بالقطاع الصحي في مواجهة المخاطر التي يتعرضون لها أثناء أداء عملهم.

ونص القانون على إنشاء صندوق مستقل يحمل اسم "صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون مقره الرئيسي في القاهرة الكبرى، بما يعزز من قدرته على تقديم الدعم والرعاية للفئات المستحقة.

الفئات المستفيدة أعضاء المهن الطبية العاملين

وشملت الفئات المستفيدة أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين خاصة، إلى جانب الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والبيطريين والصيادلة، وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي، وهيئات التمريض، وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، فضلًا عن الفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والمؤسسات الطبية المختلفة.

كما امتدت المظلة لتشمل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات القطاع الطبي، والعاملين بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهر، إضافة إلى أعضاء المهن الطبية الخاضعين لقوانين أخرى، وكذلك أطباء الامتياز بكليات الطب.

وأجاز القانون إضافة فئات جديدة من العاملين بالقطاع الصحي إلى عضوية الصندوق بقرار من مجلس إدارته بعد موافقة مجلس الوزراء، مع تحديد الاشتراكات الخاصة بكل فئة، بما لا يقل عن مساهمات الأعضاء الحاليين، وفقًا للقواعد المنظمة التي يحددها النظام الأساسي للصندوق، بما يضمن استدامة موارده وتحقيق أهدافه في دعم وحماية الأطقم الطبية.