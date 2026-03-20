الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل زيارة المقابر أول يوم العيد حرام؟.. جائزة للرجال والنساء بـ3 شروط

أمل فوزي

هل زيارة المقابر أول يوم العيد حرام؟.. من التساؤلات التي تثير عادة فضول الكثيرين بالأعياد والمناسبات عن زيارة قبور الأموات، خاصة وأن الشرع الحنيف قد جاء بأن في العيد يحين وقت الفرح والسرور، وهو ما لا يكتمل للأحياء دون معايدة أحبائهم من الأموات، ومن هنا ينبغي الوقف عند عادة زيارة المقابر في العيد أول يوم وحكمها وما إذا كان هل زيارة المقابر أول يوم العيد حرام؟، حيث يرى الأحياء أنهم من خلال زيارة المقابر في العيد يشاركون أمواتهم أجواء العيد وفرحته، وكما يتزاور الأحياء فيما بينهم فإن البر يمتد لزيارة الموتى، وحيث إنه لا ينبغي للمسلم التخلي عن نفحات رمضان وفضله وألا يضيع صالح عمله، لذا عليه تحري الحلال والحرام والاستمرار على الفضيلة والفضل في كل قول أو عمل ومن ثم تأتي أهمية معرفة هل زيارة المقابر أول يوم العيد حرام ؟.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن زيارة القبور سُنَّةٌ عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، لما فيها من عظة وعبرة للأحياء وبر ونفع للأموات.

أوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال : ( هل يجوز زيارة المقابر في العيد ؟)، أنه في حكم زيارة المقابر في العيد في أول يوم ، ، أنه ليس لزيارة الأموات وقت معين، والأمر في ذلك واسع، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل الأعياد للمسلمين بهجة وفرحة؛ فلا يُستَحبُّ تجديد الأحزان في مثل هذه الأيام، فإن لم يكن في ذلك تجديدٌ للأحزان فلا بَأْسَ بزيارة الأموات في الأعياد، كما كانوا يُزارُون في حياتهم في الأعياد.

واستشهدت بقول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث» (مسند أحمد)؛ منوهًة بأن زيارة القبور فيها انتفاع الميت بثواب القراءة والدعاء والصدقة، وأُنْسِه بالزائر.

وأضافت أن زيارة المقابر مندوب إليها في جميع الأوقات؛ لأن الأمر بها جاء مطلقًا، فشمل ذلك جميع الأوقات، وتزيد أفضلية زيارتها في الأيام المباركة التي يلتمس فيها مزيد العطاء من الله سبحانه وتعالى، ومنها أيام العيدين؛ لما في ذلك من استشعار معاني الصلة والبر، والدعاء بالرحمة والمغفرة لمن توفي من الأهل والأقارب، ولْيُراعَ عدم تعمد إثارة الأحزان، وعدم التلفظ بألفاظ الجاهلية والاعتراض المنهي عنهما.

حكم زيارة القبور في أول أيام العيد

ونبه الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن زيارة المقابر أول يوم العيد هو خلاف الأولى، فالأولى أن الناس فى هذا اليوم تكون فى حالة فرح أما لو ذهبوا إلى القبور لا يكون "حرام".

وتابع "الورداني"، في إجابته عن سؤال: «ما حكم الذهاب للقبور فى أول يوم العيد؟»: “الأولى أن الناس لا تذهب للمقابر فى هذا اليوم أنه يوم عيد الفرح والأيام كثيرة من الممكن أن نزور فيها الموتى فى أى يوم، ولكن إذا ذهبوا جزء من اليوم بأن يدخلوا السرور على المتوفى فلا بأس”.

وأشار إلى أن زيارة المتوفى في أول يوم العيد ليست حراما، ولكنها ليست هي الأولى والأفضل تركها لأن هذا يوم عيد.

حكم زيارة القبور للمرأة الحائض

وأفاد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر، ولكن بشرط الالتزام بالآداب الشرعية.

وأضاف ممدوح في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للمرأة الحائض زيارة القبور؟»، أنه إذا كانت المرأة مستترة محجبة و آمنة على نفسها ومالها وعرضها وملتزمة بالصبر والسكينة ولا تفعل أفعال الجاهلية يباح لها زيارة القبور والموتى، منوهًا بأن المقابر ليست بمسجد؛ لذا يجوز للمرأة الحائض أن تذهب لزيارة القبور، ولكن تمتنع من قراءة القرآن وهى حائض.

حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر

وأفاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بأنه يجوز للمرأة زيارة القبور للعظة والدعاء للمتوفى، ولا فرق في ذلك بين الحائض وغيرها من النساء ولكن بثلاثة شروط، ففي حال أرادت المرأة زيارة القبور أثناء فترة حيضها، فيجوز لها ذلك للعموم قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ». [أخرجه مسلم].

ولفت إلى أنه يشترط مع هذا التزام الآداب الشرعية الواجبة على المرأة أثناء الخروج، وعدم مزاحمة الرجال، أو إحداث أمر منهي عنه كالنواح، أو الاعتراض على قدر الله تعالى، ونسأل المولى-عز وجل- أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احد المتوفين

ننشر أسماء الوفيات بحريق المول التجاري بدمياط الجديدة

عاصفة ترابية

الطقس غدًا أول يوم العيد.. عاصفة ترابية وأمطار على هذه المناطق

سعر الذهب

في أول أيام عيد الفطر.. عيار 24 الذهبي يسجل 8 آلاف جنيه للجرام اليوم

سعر الدولار

بـ 49.37 جنيه .. سعر أقل دولار في السوق الرسمي اليوم

موعد صلاة عيد الفطر 2026 - تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الفطر 2026 .. تكبيرات العيد وكيفية أداء الصلاة وسننها

وزارة الداخلية

مصدر أمنى: جماعة الإخوان تروج مكالمة إباحية وتدعى إنها لضابط شرطة

الحريق

انفجار أنبوبة هيليوم في واجهة مول بدمياط الجديدة.. وحالة ذعر بين الأهالي

موعد صلاة عيد الفطر 2026 - تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الفطر 2026 وتكبيرات العيد .. توقيتها بالساعة والدقيقة في 33 مدينة

ترشيحاتنا

وننسي اللي كان

بعد تأخر عرضها.. موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وننسى اللي كان

لوليا هشام

لوليا هشام بطلة مسلسل أب ولكن: والدتي ذاكرت لي الدور.. وتعاطفت مع نور

حكاية نرجس

الأقوى بلا نقاش.. هنأ الزاهد تشيد بمسلسل حكاية نرجس

بالصور

بالورود والبالونات..أهالي الشرقية يؤدون صلاة عيد الفطر في أجواء من البهجة بقرية أبو نجاح

صلاة العيد
صلاة العيد
صلاة العيد

مسلسل على قد الحب الحلقة 30 .. شريف سلامة يطلب الزواج من نيللي كريم

شريف سلامة ونيللى كريم
شريف سلامة ونيللى كريم
شريف سلامة ونيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد