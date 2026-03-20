محافظ سوهاج يتبادل التهاني مع المواطنين عقب صلاة عيد الفطر

أدى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر، بحضور اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة.

كما شارك في أداء الصلاة كلا من العميد وائل أبو القاسم، المستشار العسكري، والمستشار محمود زين العابدين، المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور عبد المجيد الكرماني وكيل وزارة الأوقاف.

بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الأزهر والأوقاف، وأهالي مدينة سوهاج.

وفي خطبته، تناول وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أهمية اغتنام المناسبات والأعياد في نشر مفاهيم الترابط والتكافل والمحبة، وكذلك أهمية صلة الأرحام في هذه الأيام المباركة، لتقوية أواصر المحبة والسلام بين أفراد المجتمع، وضرورة نشر قيم التسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف.

وتبادل محافظ سوهاج التهاني مع المواطنين الذين توافدوا لأداء الصلاة، معبراً عن خالص تهانيه لكافة أبناء المحافظة وللشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات.