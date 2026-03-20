أهالي الغربية يحتفلون بعيد الفطر بساحة السيد البدوي.. صور

شهدت ساحة المسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار شيوع حالة من الفرحة والسعادة والبهجة بين صفوف الأسر والعائلات عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الفطر المبارك بساحة المسجد الاحمدي بطنطا .

فرحة الغرباوية



وكانت الأسر والعائلات اصطحبوا أطفالهم وذويهم للاحتفال بعيد الفطر بتوزيع البالونات وإعلاء رايات التكبير ابتهاجا بحلول عيد الفطر .

أداء صلاة عيد الفطر

وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية أدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيد البدوي، وسط آلاف المصلين من أهالي المحافظة، بحضور اللواء تامر السمري، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، والمهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب وائل فتحي، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أحمد عز، ممثل الأمن الوطني، بالإضافة إلى وكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات الخدمية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

توزيع هدايا رئيس الجمهورية

وحرص المحافظ على مصافحة المواطنين وتبادل التهاني معهم، معبرًا عن سعادته بمشاركتهم هذه اللحظات الطيبة، ومؤكدًا أن العيد يُعد فرصة طيبة لتعزيز الروابط الاجتماعية، وترسيخ معاني التسامح والتراحم بين أبناء الوطن الواحد.

وعقب الصلاة، قدّم المحافظ الهدايا التي تحمل صورة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصلين والأطفال وذوي الهمم، الذين أعربوا عن فرحتهم بهذه المبادرة المميزة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

مشاركة القيادات التنفيذية

وقدم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي خالص التهاني لأهالي المحافظة وأجهزتها وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وأن يحفظ مصر الغالية ويمنحها دوام الأمن والاستقرار والرخاء تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.