ماذا يحدث للجسم عند تناول الرنجة؟

قال الدكتور شريف حسين، استشاري القلب، أن الرنجة من الأطعمة الأساسية على مائدة عيد الفطر، حيث تحتوي على قيمة غذائية عالية، إذ تُعتبر مصدرًا غنيًا بفيتاميني B6 وB12، إلى جانب الكالسيوم والحديد، كما تتميز باحتوائها على نسبة مرتفعة من أحماض أوميجا 3، التي تساهم في تنشيط الجهاز العصبي، وتحسين الذاكرة، ودعم صحة الجسم بشكل عام، بالإضافة إلى دورها في خفض الدهون الضارة في الدم.

وأضاف الدكتور شريف حسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، أن تحتوي الرنجة على نسبة جيدة من الزنك، الذي يعزز مناعة الجسم، ويساعد في الحفاظ على صحة البشرة والشعر، فضلا عن احتوائها على اليود الضروري لتنشيط الغدة الدرقية.

نصائح قبل تناول الرنجة والفسيخ في العيد

قدم استشاري القلب، بعض النصائح الضرورية قبل تناول الفسيخ و الرنجة، رغم فوائدها، ينصح بعدم الإفراط في تناول الرنجة والفسيخ، نظرًا لاحتوائهما على نسب عالية من الأملاح.

نصائح مهمة عند تناول الرنجة والفسيخ:

• الإكثار من شرب المياه قبل وبعد تناولها لتقليل تأثير الأملاح.

• إضافة الليمون وخل التفاح للمساعدة في تقليل البكتيريا.

• تناول الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير لمد الجسم بالبوتاسيوم.

• تجنب المشروبات الغازية.

• يفضل تناول المشروبات الساخنة مثل الشاي الأخضر، الكركديه، والينسون.

• لا غنى عن البصل الأخضر، الذي يضيف نكهة مميزة ويساعد في الهضم