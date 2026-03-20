أفلام عيد الفطر المبارك بـ40 جنيهًا فقط.. تعرف على السينمات

طرحت سينما الشعب أفلام عيد الفطر المبارك في عدد من السينمات بمحافظات مصر المختلفة.

وتبلغ سعر التذكرة في «سينما الشعب» بمحافظات مصر 40 جنيهًا فقط.

وطرحت «سينما الشعب» عددًا من الأفلام المصرية المقرر أن تنافس في موسم عيد الفطر المبارك، وهي: «فاميلي بيزنس»، «إيجي بست»، «برشامة».

وتشمل «سينما الشعب» كلًّا من:

قصر السينما بجاردن سيتي،

قصر ثقافة روض الفرج،

مكتبة البحر الأعظم بالجيزة،

قصر ثقافة القناطر الخيرية،

قصر ثقافة الأنفوشي،

سينما السادات بالمنوفية،

قصر ثقافة دمنهور،

قصر ثقافة أبو المطامير،

قصر ثقافة الزقازيق،

المركز الثقافي بطنطا،

المركز الثقافي بكفر الشيخ،

قصر ثقافة الإسماعيلية،

قصر ثقافة شرم الشيخ،

قصر ثقافة العريش،

قصر ثقافة ببا – بني سويف،

سينما ومسرح هيبس بالوادي الجديد،

قصر ثقافة نجع حمادي بقنا،

قصر ثقافة قنا.

مواعيد حفلات السينما:

10 صباحًا – 1 ظهرًا – 3 عصرًا

6 مساءً – 9 مساءً – 12 منتصف اللي