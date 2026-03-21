الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لو ملكش في الفسيخ.. طريقة عمل أسرع طبق كشري للعيد

كشري
كشري
نهى هجرس

يعد الكشري من الأطباق المميزة في عيد الفطر، حيث يفضل العديد من الأشخاص تناول الكشري أول أيام عيد الفطر المبارك.

وإليكم طريقة سهلة وسريعة لعمل الكشري:

مكونات الكشري

1 كوب من الأرز

نصف كوب من الشعرية

1 كوب من العدس 

1  كوب حمص مسلوق

نصف كيلو من المكرونة الخواتم

مكرونة اسباجتي

بصلة مفرومة

ملح وفلفل وكمون.

شطة

زيت وزبدة

 عصير الليمون

6 فصوص من الثوم

2 ملعقة كبيرة من صلصه الطماطم

خل

2 حبة من البصل شرائح

مرقة خضار 

 

طريقة عمل كشري سريع

لعمل الصلصة ضعي وعاءً على النار به 2 فص ثوم مع ملعقة كبيرة من الزيت، ونتركه على النار حتى يصفر لونه ويذبل مع التحريك المستمر.

أضيفي كوبا ونصف عصير من الطماطم مع التقليب المستمر، ثم ضعي الملح والفلفل والكمون والشطة حسب الرغبة، واتركي صلصة الكشري على نار هادئة حتى تتسبك.

 ضعي ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم وخل أبيض، واتركيها تهدأ ثم ترفع صلصة كشري من على النار.

لعمل تقلية الكشري في وعاء على نار عالية ضعي بها زيت غزير للقلي.

ثم قطعي البصل شرائح وغطيه بالقليل من الدقيق لكي تحصلي على بصل مقلي ومقرمش، وضعي البصل في الزيت مع التقليب حتى يتغير لونه ويصبح بنيا ومقرمشا.

في حلة كبيرة ضعي الزيت والزبدة ثم أضيفي الشعرية.

قلبي الشعرية جيدا حتى نحصل على لون ثم أضيفي الأرز المغسول والمنقوع من الماء وقلبي جيدا.

اتركي مكونات الكشري قليلا ثم نضيف المكرونة الخواتم مع التحريك المستمر، ثم ضعي المكرونة الإسباجيتي، وأضيفي الماء المغلي على جميع مكونات الكشري مع مكعب مرقة الخضار ونحرك جيدا.

ضعي العدس على جميع مكونات الكشري مع التحريك المستمر مع مكعب من الزبدة.

الخطوة الأخيرة أضيفي الحمص المسلوق على الكشري.

نترك حلة مع التغطية حتى تمام التسوية ثم ضعي الكشري في أطباق التقديم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين الخطيب

أسرة محترمة وأصحاب ابني.. ياسمين الخطيب تدافع عن الذين رموا مياه على المصلين فى النزهة

إيران والإمارات

غادروا فورا .. إيران تصدر تحذيرا عاجلا لسكان رأس الخيمة في الإمارات

الجيش الأمريكي

ساعة الصفر تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لغزو بري محتمل لإيران

أسعار الدواجن

في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه

الأهلي

بجانب عقوبة الـ كاف.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في أبطال أفريقيا

النائب محمود الجندي

ما حدث كان سهوًا .. أول تعليق من نائب دمنهور بعد أزمة عدد أجزاء القرآن

الأهلي

توروب يستبعد 6 لاعبين من الأهلي أمام الترجي التونسي .. من هم؟

الزمالك

خبير لوائح يكشف مفاجأة مدوية بشأن قرار إيقاف قيد الزمالك الـ 13

ترشيحاتنا

حملات مرورية بالغربية

أمن الغربية يحرر 108 مخالفات لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

صورة أرشيفية

تحرير 31 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين بالغربية

صورة أرشيفية

محافظ الغربية يوجه بإزالة 27 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد

بالصور

لوك ناعم.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

بعد انتهاء الصيام.. أكلات بسيطة تفتح الشهية في ثاني أيام عيد الفطر

أكلات خفيفة تاني يوم العيد
أكلات خفيفة تاني يوم العيد
أكلات خفيفة تاني يوم العيد

علاج انتفاخ ما بعد الكحك.. الأكلات دي هتفرق معك فورًا

علاج الإنتفاخ بعد الكحك
علاج الإنتفاخ بعد الكحك
علاج الإنتفاخ بعد الكحك

سعر كيا بيكانتو 2015 المستعملة .. صور

كيا بيكانتو 2015
كيا بيكانتو 2015
كيا بيكانتو 2015

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد