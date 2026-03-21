لو ملكش في الفسيخ.. طريقة عمل أسرع طبق كشري للعيد

يعد الكشري من الأطباق المميزة في عيد الفطر، حيث يفضل العديد من الأشخاص تناول الكشري أول أيام عيد الفطر المبارك.

وإليكم طريقة سهلة وسريعة لعمل الكشري:

مكونات الكشري

1 كوب من الأرز

نصف كوب من الشعرية

1 كوب من العدس

1 كوب حمص مسلوق

نصف كيلو من المكرونة الخواتم

مكرونة اسباجتي

بصلة مفرومة

ملح وفلفل وكمون.

شطة

زيت وزبدة

عصير الليمون

6 فصوص من الثوم

2 ملعقة كبيرة من صلصه الطماطم

خل

2 حبة من البصل شرائح

مرقة خضار

طريقة عمل كشري سريع

لعمل الصلصة ضعي وعاءً على النار به 2 فص ثوم مع ملعقة كبيرة من الزيت، ونتركه على النار حتى يصفر لونه ويذبل مع التحريك المستمر.

أضيفي كوبا ونصف عصير من الطماطم مع التقليب المستمر، ثم ضعي الملح والفلفل والكمون والشطة حسب الرغبة، واتركي صلصة الكشري على نار هادئة حتى تتسبك.

ضعي ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم وخل أبيض، واتركيها تهدأ ثم ترفع صلصة كشري من على النار.

لعمل تقلية الكشري في وعاء على نار عالية ضعي بها زيت غزير للقلي.

ثم قطعي البصل شرائح وغطيه بالقليل من الدقيق لكي تحصلي على بصل مقلي ومقرمش، وضعي البصل في الزيت مع التقليب حتى يتغير لونه ويصبح بنيا ومقرمشا.

في حلة كبيرة ضعي الزيت والزبدة ثم أضيفي الشعرية.

قلبي الشعرية جيدا حتى نحصل على لون ثم أضيفي الأرز المغسول والمنقوع من الماء وقلبي جيدا.

اتركي مكونات الكشري قليلا ثم نضيف المكرونة الخواتم مع التحريك المستمر، ثم ضعي المكرونة الإسباجيتي، وأضيفي الماء المغلي على جميع مكونات الكشري مع مكعب مرقة الخضار ونحرك جيدا.

ضعي العدس على جميع مكونات الكشري مع التحريك المستمر مع مكعب من الزبدة.

الخطوة الأخيرة أضيفي الحمص المسلوق على الكشري.

نترك حلة مع التغطية حتى تمام التسوية ثم ضعي الكشري في أطباق التقديم.