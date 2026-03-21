بعد تناول الفسيخ والكحك.. 3 طرق طبيعية للتخلص من الحموضة

مع الاحتفال بعيد الفطر يتناول الأشخاص العديد من الأطعمة المختلفة والدسمة مثل الفسيخ والكحك والبسكويت، وهو ما يتسبب في الحموضة بنسبة كبيرة.

وإليك طرق مختلفة وطبيعية للتخلص من الحموضة:

- حليب بارد

يساعد الكالسيوم الموجود في الحليب البارد على معادلة حموضة المعدة فوراً، اشرب نصف كوب من الحليب البارد غير المحلى عند ظهور الأعراض، إنها إحدى أسرع الطرق للتخفيف الفوري من الحموضة في المنزل

- شاي البابونج

يُخفف البابونج الالتهابات ويُريح الجهاز الهضمي، يُفضل تناوله قبل النوم لتخفيف الحموضة الزائدة وحرقة المعدة الناتجة عن التوتر أو تناول الطعام في وقت متأخر من الليل

- شاي الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مركبات مثل الجينجيرول التي تُخفف الالتهاب والغثيان، اغلي شرائح الزنجبيل الطازج في الماء، ثم صفّيها، واشربها قبل الوجبات، يُعدّ الزنجبيل علاجًا منزليًا فعالًا للحموضة والغازات.