السفير عاطف سالم: إسرائيل تسعى لضم الجزء الجنوبي من غزة والسيطرة على القطاع

قال السفير عاطف سالم سيد الأهل، السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل، إن اضطرار الفصائل الفلسطينية القبول بخطة ترامب المتعلقة بقطاع غزة كان بهدف وقف العمليات العسكرية بشكل مؤقت، ومنح فرصة لإعادة تقييم الأوضاع لاحقًا.

وأشار خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن إسرائيل، بقيادة بنيامين نتنياهو، من المرجح ألا تستمر بالكامل في تنفيذ خطة ترامب، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي للإسرائيليين، بحسب رؤيته، هو ضم الجزء الجنوبي من غزة إلى منطقة النقب.

وأضاف أن إسرائيل قد استولت حتى الآن على نحو 53% من القطاع، مع توسيع السيطرة بنسبة إضافية تتراوح بين 4 إلى 5%، ويستعدون لتوسيع سيطرتهم إلى نحو 75% إذا لم تُقدم حماس على تسليم سلاحها.

وأكد السفير أن الضغوط السياسية من التيار اليميني داخل إسرائيل قوية جدًا بشأن هذا الملف.