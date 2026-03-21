أخبار أسوان | المحافظ يوزع هدايا وعيدية على الأطفال.. انتظام العمل بالمستشفيات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة فى أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق : 20/3/2026 أحداث متنوعة .

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد النصر بكورنيش النيل ، بمناسبة حلول العيد المبارك وذلك ضمن 2265 مسجد ، و 53 ساحة مفتوحة للصلاة بجميع المدن والمراكز وذلك وسط إبتهالات التكبير للمصلين من أهالى أسوان ، وفى أجواء من الفرحة والروحانيات .

فيما قام محافظ أسوان عقب صلاة العيد بتوزيع كروت ملونة خاصة بتهنئة رئيس الجمهورية ، وأيضاً الهدايا والعيدية على الأطفال ، وحرص كذلك على إلتقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأسرهم مما أضفى حالة من البهجة والسرور والسعادة أمام المسجد، وأيضاً بإمتداد كورنيش النيل.

وقدم عمرو لاشين التهنئة بإسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الفطر المبارك .

فى عيد الفطر المبارك..محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة رئيس الجمهورية على الأطفال.. شاهد

جهود متنوعة

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، رؤساء المراكز والمدن بضرورة التواجد الميدانى وتقديم التهنئة لأهالى ومواطنى المحافظة بعيد الفطر المبارك ، كل فى نطاق مركزه ومدينته، مع المشاركة فى أداء صلاة العيد بما يعكس روح التلاحم والتكاتف بين أبناء المجتمع الأسوانى .

وأكد محافظ أسوان أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتعزيز قيم الترابط الاجتماعى وتجديد أواصر المحبة والتآخى بين المواطنين، فى ظل أجواء يسودها الود والتماسك المجتمعى .

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أهمية استمرار هذه الروح الإيجابية خلال أيام العيد بما يرسخ مفاهيم المشاركة المجتمعية ويعكس الصورة الحضارية لأبناء محافظة أسوان.



في أول أيام العيد.. محافظ أسوان يوجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني

أجرى الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، جولة ميدانية داخل مستشفيات الجامعة، اليوم الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك، للاطمئنان على سير العمل وتقديم التهنئة للمرضى والعاملين.

رئيس جامعة أسوان يتفقد المستشفيات الجامعية في أول أيام عيد الفطر