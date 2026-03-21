خبير عسكري: اغتيالات قيادات «الباسيج» تستهدف شلّ القيادة وإثارة اضطراب داخلي في إيران
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تكبدت خسائر كبيرة جراء ضرباتنا
تراجعت عالميا.. أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم السبت21-3-2026
انطلاقة عالمية مدوية.. موقع إذاعة القرآن الكريم يحقق 51 مليون زيارة في أيام
من مبادرة فرح إلى أزمة| القصة الكاملة وراء واقعة «مياه العيد».. وشقيق المتهمين يكشف الحقيقة
موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
وفاة الفنان وليد جلال.. تفاصيل
القوات الإيرانية: دقة عملياتنا كشفت امتداد قدرة إيران ونفوذها في أجواء العدو
صاروخ عنقودي يضرب وسط إسرائيل.. الأضرار تصيب 8 مواقع في ريشون لتسيون
اجتماع عاجل لستارمر.. والدفاع البريطانية تمنح أمريكا إذن استخدام قواعدها العسكرية
وزعنا حلويات على المصلين.. تفاصيل التحقيقات في واقعة أكياس المياه بالنزهة
الأم المثالية.. والدة شهيد تروي قصة فخر: محمود كان بهجة البيت وربنا اصطفاه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الكالسيوم وفيتامين د.. كيف تحمي النساء عظامهن مع التقدم في العمر؟

الكالسيوم وفيتامين د.. كيف تحمي النساء عظامهن مع التقدم في العمر؟
الكالسيوم وفيتامين د.. كيف تحمي النساء عظامهن مع التقدم في العمر؟
ولاء خنيزي

يعاني الكثير من النساء من نقص الكالسيوم في نظامهن الغذائي، ما يزيد من خطر هشاشة العظام وضعفها مع التقدم في العمر. وتشير التوصيات الطبية إلى أن النساء بحاجة إلى 1000 ملغ من الكالسيوم يوميًا، وترتفع هذه الكمية إلى 1200 ملغ بعد سن الخمسين لضمان الحفاظ على كثافة العظام وتقليل خطر الكسور، وفقًا لموقع تايمز ناو.

الكالسيوم وأهميته للعظام

أكد الدكتور فايبهاف باغاريا، مدير قسم جراحة العظام واستبدال المفاصل في مستشفى سير إتش إن ريلاينس فاونديشن بالهند، أن الكالسيوم يلعب دورًا رئيسيًا في بناء العظام والحفاظ على قوتها طوال العمر. وأضاف أن انخفاض هرمون الاستروجين بعد سن اليأس يزيد من فقدان كثافة العظام، مما يجعل النساء أكثر عرضة لهشاشة العظام والكسور مع التقدم في العمر.

مصادر الكالسيوم الغذائية

رغم شهرة منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي، هناك خيارات نباتية غنية بالكالسيوم تساعد على تعزيز صحة العظام، منها:

  • بذور السمسم
  • اللوز
  • الخضراوات الورقية الخضراء كالسبانخ والكرنب

إدراج هذه الأطعمة ضمن النظام الغذائي اليومي يعزز تناول الكالسيوم بشكل طبيعي ويقلل الاعتماد على المكملات الصناعية.

دور فيتامين د

لا يكتفي الجسم بالكالسيوم وحده، إذ يحتاج أيضًا إلى فيتامين د لامتصاصه بفعالية. ونقص فيتامين د أصبح شائعًا حتى في البلدان المشمسة، بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس. وللحفاظ على مستويات صحية، يُنصح بـالتعرض المنتظم للشمس بشكل آمن أو تناول أطعمة غنية بالفيتامين أو المكملات عند الحاجة.

أهمية الفحص المبكر لكثافة العظام

يوصي الخبراء بإجراء فحص كثافة العظام بعد سن الأربعين، خصوصًا للنساء اللاتي لديهن:

  • تاريخ عائلي لهشاشة العظام
  • انقطاع الطمث المبكر
  • انخفاض وزن الجسم
  • كسور سابقة

نصائح لصحة عظام قوية

للحفاظ على العظام، يجب اتباع خطة شاملة تشمل:

  • تناول الكالسيوم يوميًا بالكمية الموصى بها
  • ضمان مستويات مناسبة من فيتامين د
  • ممارسة الرياضة بانتظام
  • إجراء الفحوصات الدورية لكثافة العظام

كما يؤكد الدكتور باغاريا، أن الوقاية أفضل من العلاج، فالعناية بالعظام مبكرًا توفر للنساء مستقبلًا أكثر صحة وقوة ونشاطًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين الخطيب

أسرة محترمة وأصحاب ابني.. ياسمين الخطيب تدافع عن الذين رموا مياه على المصلين فى النزهة

أسعار الدواجن

في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه

المونوريل

بعد افتتاح المونوريل رسميًا.. 100معلومة عن أول مشروع من نوعه في مصر

الزمالك

خبير لوائح يكشف مفاجأة مدوية بشأن قرار إيقاف قيد الزمالك الـ 13

البيت الأبيض

المتحدثة باسم البيت الأبيض تكشف موعد إنهاء الحرب على إيران

خالد الغندور

الوضع صعب جدا.. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك بشأن أزمة القيد

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

اغفر ذنوبك

اغفر كل ذنوبك عند سماع أذان فجر ثاني أيام العيد بـ3 كلمات.. لا تفوتها

ترشيحاتنا

واتساب

21 لغة بضغطة واحدة.. واتساب يستعد لميزة ستقلب الموازين على آيفون

احتفال جوجل بعيد الأم

جوجل يحتفل بعيد الأم.. مناسبة سنوية لتكريم رمز العطاء والتضحية

رام 1500 باك كانتري موديل 2026

رام 1500 باك كانتري 2026 تظهر لأول مرة

بالصور

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

بيطري الشرقية يُحرر 33 محضرا ويضبط 2 طن أسماك مجمدة ولحوم ودواجن

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لوك ناعم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

لوك ناعم.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

فيديو

فوائد تناول الترمس

فوائد لا تُعد.. الترمس كنز غذائي يعزز المناعة ويحمي القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد