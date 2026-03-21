الكالسيوم وفيتامين د.. كيف تحمي النساء عظامهن مع التقدم في العمر؟

يعاني الكثير من النساء من نقص الكالسيوم في نظامهن الغذائي، ما يزيد من خطر هشاشة العظام وضعفها مع التقدم في العمر. وتشير التوصيات الطبية إلى أن النساء بحاجة إلى 1000 ملغ من الكالسيوم يوميًا، وترتفع هذه الكمية إلى 1200 ملغ بعد سن الخمسين لضمان الحفاظ على كثافة العظام وتقليل خطر الكسور، وفقًا لموقع تايمز ناو.

الكالسيوم وأهميته للعظام

أكد الدكتور فايبهاف باغاريا، مدير قسم جراحة العظام واستبدال المفاصل في مستشفى سير إتش إن ريلاينس فاونديشن بالهند، أن الكالسيوم يلعب دورًا رئيسيًا في بناء العظام والحفاظ على قوتها طوال العمر. وأضاف أن انخفاض هرمون الاستروجين بعد سن اليأس يزيد من فقدان كثافة العظام، مما يجعل النساء أكثر عرضة لهشاشة العظام والكسور مع التقدم في العمر.

مصادر الكالسيوم الغذائية

رغم شهرة منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي، هناك خيارات نباتية غنية بالكالسيوم تساعد على تعزيز صحة العظام، منها:

بذور السمسم

اللوز

الخضراوات الورقية الخضراء كالسبانخ والكرنب

إدراج هذه الأطعمة ضمن النظام الغذائي اليومي يعزز تناول الكالسيوم بشكل طبيعي ويقلل الاعتماد على المكملات الصناعية.

دور فيتامين د

لا يكتفي الجسم بالكالسيوم وحده، إذ يحتاج أيضًا إلى فيتامين د لامتصاصه بفعالية. ونقص فيتامين د أصبح شائعًا حتى في البلدان المشمسة، بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس. وللحفاظ على مستويات صحية، يُنصح بـالتعرض المنتظم للشمس بشكل آمن أو تناول أطعمة غنية بالفيتامين أو المكملات عند الحاجة.

أهمية الفحص المبكر لكثافة العظام

يوصي الخبراء بإجراء فحص كثافة العظام بعد سن الأربعين، خصوصًا للنساء اللاتي لديهن:

تاريخ عائلي لهشاشة العظام

انقطاع الطمث المبكر

انخفاض وزن الجسم

كسور سابقة

نصائح لصحة عظام قوية

للحفاظ على العظام، يجب اتباع خطة شاملة تشمل:

تناول الكالسيوم يوميًا بالكمية الموصى بها

ضمان مستويات مناسبة من فيتامين د

ممارسة الرياضة بانتظام

إجراء الفحوصات الدورية لكثافة العظام

كما يؤكد الدكتور باغاريا، أن الوقاية أفضل من العلاج، فالعناية بالعظام مبكرًا توفر للنساء مستقبلًا أكثر صحة وقوة ونشاطًا.