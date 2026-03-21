الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رموا المياه على المصلين بعد صلاة العيد.. المتهمون يواجهون الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه

المتهمين
المتهمين
معتز الخصوصي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك فيديو مثير للجدل لمجموعة من الشباب وهي تقوم بإلقاء أكياس مياه من البلكونة على المصلين بعد صلاة عيد الفطر المبارك أمام مسجد الصديق بشيراتون بالنزهة ، الأمر الذي آثارضغب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أنه وزارة الداخلية كالعادة ألقت القبض على هؤلاء الشباب في استجابة سريعة بعد ما قامت بفحص الفيديو الذي يظهر الواقعة.

وقررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس مياه على المواطنين عقب صلاة عيد الفطر بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس مياه على المواطنين عقب صلاة عيد الفطر بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (أحد الأشخاص ونجليه)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وعللوا قيامهم بذلك بسبب جلوس المصلين على سيارة الأول وخشيتهم من حدوث تلفيات بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات ازدراء الأديان

وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».

وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.

