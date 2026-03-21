بعثة منتخب الناشئين تصل ليبيا والقنصل العام في استقبالها

وصلت بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، إلى مطار بنينا في بنغازي، استعداداً لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

كان في استقبال البعثة محمد عرفة القنصل العام لجمهورية مصر العربية في ليبيا، الذي حرص على الترحيب بالبعثة مشددا علي تذليل أي عقبات أمام المنتخب خلال مهمته في ليبيا.

يفتتح المنتخب مشواره في التصفيات بمواجهة قوية أمام نظيره التونسي في السابع والعشرين من مارس الجاري، تليها مباراة مرتقبة ضد المنتخب المغربي في الثلاثين من الشهر ذاته، وتستمر المنافسات في شهر أبريل، حيث يلتقي الفراعنة بالمنتخب اللييبي في الثاني من أبريل، قبل أن يختتموا سلسلة مبارياتهم بمواجهة المنتخب الجزائري في الخامس من أبريل.