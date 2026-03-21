تقرير حكومي: موظفو الدولة حصلوا على مكافآت من الموازنة بـ152.85 مليار جنيه في 7 أشهر

تحملت الموازنة العامة مصاريف منح مكافآت لكل العاملين بالدولة خلال أول 7 شهور من العام المالي الجاري؛ مبلغ 152.85 مليار جنيه بزيادة تبلغ 19.53 مليار جنيه على أساس سنوي.

قال تقرير صادر عن وزارة المالية إنه تم صرف مكافآت بقيمة 13.34 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى يناير من العام المالي الماضي.

ورفعت الموازنة من مخصصات المزايا النقدية للعاملين بالدولة إلي 33.653 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي 2026/2025 الحالي مقابل 31.66 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وسجلت مخصصات البدالات النوعية نحو 28.115 مليار جنيه في أول 7 شهور من العام المالي الجاري مقابل 28.027 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

ووصلت مخصصات المزايا العينية نحو 9.706 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير 2025/2026 مقابل 9.336 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.