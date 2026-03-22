الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سجل 5935 جنيها.. عيار 18 يستقر في تعاملات ثالث أيام العيد

سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أوسط أعيرة الذهب داخل محلات الصاغة المصرية وذلك في أول تعاملات له صباح ثالث أيام عيد الفطر المبارك وهو اليوم الأحد الموافق 22-3-2026.

وسجل آخر تحديث لـ سعر 18 الأوسط انتشارا 5935 جنيها للشراء و 5892 جنيهًا للبيع.

وأظهر سعر المشغولات الذهبية ثباتاً من دون تغيير على مختلف الأعيرة داخل محلات الصاغة وسط حالة من الترقب في السوق المحلية.

و انخفض سعر الذهب أمس رغم الاحتفال بعيد الأم؛ ليفقد 175جنيها على الأقل في تداولات أمس.

غانا تطبق نظامًا جديدًا لعوائد الذهب والليثيوم

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو  6925 جنيها في محلات الصاغة.

 وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7914 جنيهًا للشراء و 7857 جنيهًا للبيع.

وصل سعر عيار 22 نحو  22 نحو 7254 جنيهًأ للشراء و7202 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 6925 جنيها للشراء و 6875 جنيها للبيع.

وبلغ سعر 18 الأوسط انتشارا 5935 جنيها للشراء و 5892 جنيها للبيع.

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 55.4 ألف جنيه للشراء و 55 ألف جنيه للبيع.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4495 دولارات للشراء و 4493 دولارات للبيع.

تراجعت أسعار الذهب بنحو 10%، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 2011، في ظل ارتفاع الدولار بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة ستنشر آلاف الجنود الإضافيين في الشرق الأوسط، مما أثار المخاوف بشأن زيادة أسعار النفط والتضخم ورفع أسعار الفائدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية تراجعًا بنحو 3 دولارات ليصل إلى 4497.87 دولار للأونصة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1% في وقت سابق من الجلسة.

 كما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.7% لتصل إلى 4574.90 دولار للأونصة، متراجعة عن مكاسبها التي سجلتها في وقت سابق من اليوم. وبذلك يختتم الذهب أسبوعه بانخفاض يقارب 9.6%، وهو أكبر هبوط أسبوعي له منذ سبتمبر 2011.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

صورة أرشيفية

مأساة تهز الإسكندرية.. شاب ينهي حياة والدته و5 من أشقائه

الأرصاد

أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية

مباراة الأهلي ضد الترجي

مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

خطوبتهم ولا فين؟ | حقيقة الصور المتداولة لـ ملك زاهر وشريف الليثي.. تفاصيل

حالة الطقس

بعد العواصف.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

مجلس الوزراء

إغلاق المحال 9 مساءً والعمل "عن بُعد".. 10 إجراءات استباقية من الحكومة لتأمين الغذاء والطاقة

المتهمون بإلقاء أكياس المياه

شقيق المتهمين في واقعة أكياس المياه يكشف التفاصيل: كنا بنعمل خير واللي حصل رد فعل

ترشيحاتنا

أرشيفية

العراق.. سقوط صاروخ جنوب بغداد وهجمات تستهدف مقر الدعم اللوجستي للسفارة الأمريكية

أرشيفية

رئيس الأركان الإسرائيلي: ضرباتنا لإيران تتحول لإنجاز استراتيجي شامل يهز نظام طهران عسكريًا واقتصاديًا

أرشيفية

رئيس أركان الاحتلال يفجر مفاجأة: صاروخ إيران "دييجو جارسيا" صمم لاستهداف أوروبا وليس إسرائيل

بالصور

5 آلاف زائر خلال يومي عيد الفطر بحديقة حيوان الزقازيق

حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق

خلال ثاني أيام العيد..إزالة 39 حالة تعدي بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أكياس بلاستيك.. عبير صبري تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد