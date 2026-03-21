تعالج التجاعيد والبقع والحبوب .. مادة طبيعية مهملة تعالج أصعب مشاكل البشرة

يعد زيت القرنفل من المواد الطبيعية المهملة رغم أنه من أبرز الأشياء التى تساعد على استعادة جمال وشباب البشرة.

وذكر موقع healthshots اهم فوائد زيت القرنفل للبشرة والمشاكل الجلدية.

زيت القرنفل يخفف من الجفاف والحكة

قد تُسبب بعض الأمراض الجلدية جفافًا وحكةً في الجلد المصاب.

ووفقًا لدراسة نُشرت عام 2023 في مجلة جامعة بني سويف للعلوم الأساسية والتطبيقية ، قد يُساعد زيت القرنفل في علاج التهاب الجلد التأتبي، وهو حالة تُسبب جفافًا وحكةً في الجلد .

يعالج حب الشباب



بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والمطهرة، يساعد في القضاء على البكتيريا المسببة لحب الشباب. ويحتوي هذا الزيت العطري على الأوجينول، وهو مركب يساعد في علاج حب الشباب.

يقلل التجاعيد



يساعد زيت القرنفل على تقليل ترهل الجلد والتجاعيد ويُحسّن الاستخدام المنتظم لهذا الزيت العطري الدورة الدموية، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة الجلد فإذا لم تكن الدورة الدموية جيدة، سيقلّ نقل العناصر الغذائية إلى خلايا الجلد، مما قد يؤثر سلبًا على إنتاج الكولاجين، وهو ضروري لمنع ظهور التجاعيد.



يساعد على تفتيح البقع الداكنة

يقول الخبير إن زيت القرنفل يساعد في تفتيح البقع الداكنة والشوائب التي خلفها حب الشباب كما أن خصائصه المقشرة تساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة وضمان توحيد لون البشرة.

يخفف من تهيج الجلد

يتمتع زيت القرنفل بخصائص مسكنة تساعد على تخفيف الألم أو الانزعاج وعند استخدامه موضعياً، قد يوفر راحة من تهيجات الجلد الطفيفة، أو لدغات الحشرات، أو لسعاتها.

يمنع الشيخوخة المبكرة



يُساعد زيت القرنفل، الغني بمضادات الأكسدة، على تحييد الجذور الحرة، التي تُساهم في الشيخوخة المبكرة وتلف خلايا الجلد وقد تُساعد خصائص زيت القرنفل المضادة للأكسدة في حماية الجلد من الإجهاد التأكسدي.