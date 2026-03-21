لو مالحقتش تشتري.. أفكار هدايا عيد الأم| تنقذك في اللحظة الأخيرة

يحتفل المصريون بيوم او عيد الأم في 21 مارس من كل عام لتقدير مجهود النساء في تربية ورعاية الأبناء ورد الجميل لهن خاصة كبار السن.

ويأتى عيد الأم خلال هذا العام في عيد الفطر المبارك مما جعل البعض ينشغل وسط تحضيرات الاحتفال بهذه المناسبة الدينية ونسى تجهيز هدية مناسبة لعيد الأم.

وفي هذا الإطار نعرض بعض الأفكار السهلة التى تساعدكم في اختيار هدية مناسبة لعيد الام وفق الامكانيات والاهتمامات المختلفة.

هدايا عيد الأم العملية 2026

يمكن شراء أحد الادوات التي تستخدمها في المنزل وتسهل عليها المهام اليومية مثل أدوات تنظيف عصرية أو غسالة أطباق حديثة وان لم تتوفر إمكانية لشراء جهاز فيمكن تصليح جهاز معطل في المنزل أو مفروشات أو منظمات الادراج والدولايب أو ستائر أو حافظة للمراتب والبطاطين او غطاء للانتريه أو حقيبة عملية وأنيقة تكفي اشياء متعددة تسهل شراء الخضار من السوق.

ملابس وأحذية لعيد الام

حقيبة يد جذابة أو حذاء مريح وعملى يساعدها على التحرك مسافات كبيرة أو ملابس أنيقة ومريحة لخارج المنزل أو عبايات استقبال الضيوف أو إسدال استقبال أو حجاب أنيق أو اكستنشن لشعر الرأس أو باروكة أو تشكيلة دبابيس أنيقة.

هدايا عيد الأم التجميلية

تعد هدايا عيد الأم التجميلية من أقرب الأشياء لقلب أغلب النساء وتشعرهن بالسعادة باستثناء الامهات العملية جدا.

شراء أحدى عروض مستحضرات التجميل من على المواقع الإلكترونية حيث تكون اكثر جودة وأقل سعرا ومن أبرز الأشياء التي تحب الأمهات اقتنائها هى مستحضرات علاج التجاعيد وتساقط الشعر والعطور بالإضافة إلى الكريمات المرطبة والشاور جل وكريمات الجسم بالإضافة إلى العطور وصبغات الشعر وواقي الشمس إذا كانت الأم عاملة.

هدايا تذكارية

يمكن شراء هدايا بسيطة الهدف منها هو ترك ذكرى جميلة للام مثل لوحات الحائط أو الاكسسوارات التجميلية مثل انسيال أو سلسلة أو خاتم وليس من الضرورى أن يكون من الذهب .

كما يمكن اهداء الام قطعة ديكور أنيقة لغرفة نومها أو المنزل مثل الأباجورة وعبارات الزخرفة الإسلامية أو مصلية ومصحف عليهم اسم الأم أو عبارة حب لها.