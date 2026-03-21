قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع أسعار الذهب في الإمارات اليوم
أوساسونا يفوز على جيرونا بهدف في الدوري الإسباني
بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي في إياب دوري الأبطال
تفاصيل التحقيقات في مشاجرة جماهير الجيش المغربي والترجي التونسي بخان الخليلي
رد عملي على المشككين.. مجدي مرشد: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعكس ثبات مصر في دعم الأشقاء
الطقس .. استمرار تكاثر السحب واحتمالية سيول ببعض المحافظات بعد ساعات
تشيلسي يخسر بثلاثية من إيفرتون في الدوري الإنجليزي
الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على الترجي التونسي
برسالة مؤثرة .. نانسي عجرم تهنئ والدتها بعيد الأم
أهالي الوادي الجديد يتوافدون على المناطق الأثرية في ثاني أيام عيد الفطر
دفاع البحرين يعلن اعتراض 143 صاروخا و242 مسيرة إيرانية
إشارات خادشة.. القبض على سائق توك توك تعدى على قائد سيارة بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

لو مالحقتش تشتري.. أفكار هدايا عيد الأم| تنقذك في اللحظة الأخيرة

اسماء محمد

يحتفل المصريون بيوم او عيد الأم في 21 مارس من كل عام لتقدير مجهود النساء في تربية ورعاية الأبناء ورد الجميل لهن خاصة كبار السن.

ويأتى عيد الأم خلال هذا العام في عيد الفطر المبارك مما جعل البعض ينشغل وسط تحضيرات الاحتفال بهذه المناسبة الدينية ونسى تجهيز هدية مناسبة لعيد الأم.

وفي هذا الإطار نعرض بعض الأفكار السهلة التى تساعدكم في اختيار هدية مناسبة لعيد الام وفق الامكانيات والاهتمامات المختلفة.

هدايا عيد الأم العملية 2026

يمكن شراء أحد الادوات التي تستخدمها في المنزل وتسهل عليها المهام اليومية مثل أدوات تنظيف عصرية أو غسالة أطباق حديثة وان لم تتوفر إمكانية لشراء جهاز فيمكن تصليح جهاز معطل في المنزل أو مفروشات أو منظمات الادراج والدولايب أو ستائر أو حافظة للمراتب والبطاطين او غطاء للانتريه أو حقيبة عملية وأنيقة تكفي اشياء متعددة تسهل شراء الخضار من السوق.

ملابس وأحذية لعيد الام 

حقيبة يد جذابة أو حذاء مريح وعملى يساعدها على التحرك مسافات كبيرة أو ملابس أنيقة ومريحة لخارج المنزل أو عبايات استقبال الضيوف أو إسدال استقبال أو حجاب أنيق أو اكستنشن لشعر الرأس أو باروكة أو تشكيلة دبابيس أنيقة.

هدايا عيد الأم التجميلية

تعد هدايا عيد الأم التجميلية من أقرب الأشياء لقلب أغلب النساء وتشعرهن بالسعادة باستثناء الامهات العملية جدا.

شراء أحدى عروض مستحضرات التجميل من على المواقع الإلكترونية حيث تكون اكثر جودة وأقل سعرا ومن أبرز الأشياء التي تحب الأمهات اقتنائها هى مستحضرات علاج التجاعيد وتساقط الشعر والعطور بالإضافة إلى الكريمات المرطبة والشاور جل وكريمات الجسم بالإضافة إلى العطور وصبغات الشعر وواقي الشمس إذا كانت الأم عاملة.

هدايا تذكارية

يمكن شراء هدايا بسيطة الهدف منها هو ترك ذكرى جميلة للام مثل لوحات الحائط أو الاكسسوارات التجميلية مثل انسيال أو سلسلة أو خاتم وليس من الضرورى أن يكون من الذهب .

كما يمكن اهداء الام قطعة ديكور أنيقة لغرفة نومها أو المنزل مثل الأباجورة وعبارات الزخرفة الإسلامية أو مصلية ومصحف عليهم اسم الأم أو عبارة حب لها.

عيد الام هدايا عيد الام افكار هدايا عيد الام هدية عيد الام اكسسوارات مستحضرات التجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

الأرصاد

أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية

مباراة الأهلي ضد الترجي

مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

صور متداولة من حفل خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

وليد صلاح الدين

أوضة اللبس.. تفاصيل أزمة جديدة بين وليد صلاح وعضو مجلس إدارة بالأهلي

حالة الطقس

بعد العواصف.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

مجلس الوزراء

إغلاق المحال 9 مساءً والعمل "عن بُعد".. 10 إجراءات استباقية من الحكومة لتأمين الغذاء والطاقة

الذهب

أسعار الذهب تتراجع 10% وانخفاض العقود الآجلة وصعود الدولار

ترشيحاتنا

البابا تواضروس يرسم راهبات جدد

البابا تواضروس يرسم راهبات جدد ويعزز خدمة الأديرة في الداخل والخارج | صور

انفوجراف

إنفوجراف.. شحن 100 حافلة مُصنّعة محليًّا مُعدة للتصدير

الراهبات

9 راهبات جديدات بيد قداسة البابا لأربعة من أديرة الراهبات

بالصور

5 آلاف زائر خلال يومي عيد الفطر بحديقة حيوان الزقازيق

خلال ثاني أيام العيد..إزالة 39 حالة تعدي بالبناء المخالف بالشرقية

أكياس بلاستيك.. عبير صبري تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

فيديو

فوائد تناول الترمس

فوائد لا تُعد.. الترمس كنز غذائي يعزز المناعة ويحمي القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد