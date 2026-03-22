موديلات 2027.. أول إطارات يمكنها زيادة مدى السيارات الكهربائية

كشفت شركة ميشلان العالمية في صناعة الإطارات عن تطوير جيل جديد من الإطارات المخصصة للسيارات الكهربائية، مؤكدة أن هذه التقنية يمكنها زيادة مدى المسافة التي تقطعها السيارة في الشحنة الواحدة.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات التي تواجهها المركبات الكهربائية والمتعلقة بكفاءة الطاقة، حيث تلعب الإطارات دورًا حيويًا في تقليل مقاومة التدحرج التي تستهلك جزءًا كبيرًا من طاقة البطارية أثناء القيادة.

إطارات Primacy 5 Energy والتركيز على الكفاءة وطول العمر

تركز عائلة إطارات "Primacy 5 Energy" الجديدة على موازنة ثلاث ركائز أساسية وهي كفاءة استهلاك الوقود ومدى السير للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى الأداء الفائق في كبح المركبة على الطرق المبللة.

وبحسب التقارير الصادرة في مارس 2026، فإن المزيج الكيميائي الجديد للمطاط يقلل من فقدان الطاقة أثناء الدوران، مما يترجم مباشرة إلى كيلومترات إضافية في عداد المسافة، مع الحفاظ على عمر افتراضي طويل للإطار يقلل من تكلفة الملكية الإجمالية للمستهلك.

السلسلة الرياضية Pilot Sport Energy 5 والأداء العالي

لم تكتفِ ميشلان بالتركيز على الكفاءة الاقتصادية فقط، بل قدمت أيضًا سلسلة "Pilot Sport Energy 5" الموجهة للسيارات الكهربائية الرياضية ذات الأداء العالي.

وتجمع هذه السلسلة بين الثبات الاستثنائي عند المنعطفات وبين تقليل الضوضاء الناجمة عن احتكاك الإطار بالطريق، وهو أمر بالغ الأهمية في السيارات الكهربائية التي تمتاز بهدوء محركاتها.

وتوفر هذه الإطارات استجابة دقيقة للتوجيه مع الحفاظ على قدرة البطارية من الهدر الناتج عن الاحتكاك غير الضروري.

أهمية الإطارات في تجربة قيادة المركبات الكهربائية

تعد الإطارات الجزء الوحيد في السيارة الذي يتصل بالأرض مباشرة، ولذلك فهي تؤثر بشكل مباشر على جودة الركوب ومستوى الأمان وكفاءة استهلاك الطاقة.

وفي حالة السيارات الكهربائية، يزداد ثقل المركبة بسبب وزن البطاريات، مما يتطلب إطارات ذات هيكل مقوى وتصميم هندسي خاص يتحمل هذا الوزن الزائد دون المساس بانسيابية الحركة، وهو ما نجحت ميشلان في تحقيقه عبر تقنيات النمذجة ثلاثية الأبعاد المتقدمة في معاملها بفرنسا.

التوجه نحو الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية

تأتي هذه الابتكارات ضمن استراتيجية ميشلان للوصول إلى إنتاج إطارات مستدامة بنسبة 100% بحلول عام 2050.

وتساهم إطارات "Energy" الجديدة في تقليل الانبعاثات الكربونية غير المباشرة من خلال إطالة عمر البطارية وتقليل عدد مرات الشحن المطلوبة، مما ينعكس إيجابًا على البيئة.

ومن المتوقع أن تبدأ شركات صناعة السيارات الكبرى في اعتماد هذه الإطارات كمعدات أصلية (OEM) في موديلات عام 2027 لتعزيز أرقام المدى الرسمية لسياراتها.