رسميا الآن.. أسعار الدولار اليوم الأحد في البنوك

تراوح سعر الدولار اليوم الاحد بين 52.35 و 52.19 جنيه للشراء وبين 52.45 و52.29 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم الاحد 22-3-2026، لليوم الرابع على التوالي استقر بالتزامن من إجازة عيد الفطر 2026، في جميع البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في بنك نكست 52.35 جنيه للشراء و52.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 52.34 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 52.32 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أش بس سي 52.32 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 52.30 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 52.30 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بتك قناة السويس 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف المتحد 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 52.19 جنيه للشراء و52.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الامارات دبي 52.19 جنيه للشراء و52.29 جنيه للبيع.