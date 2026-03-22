قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

اقتراحات برلمانية حاسمة لضبط أرباح الوسطاء في سلاسل التوريد وإنقاذ أسعار الغذاء

فريدة محمد

أكد الدكتور محمد سليم، عضًو مجلس النواب، أن تضخم أرباح الوسطاء في سلاسل توريد السلع الغذائية أصبح أحد أبرز أسباب ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، رغم استقرار أو انخفاض أسعار بعض مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن تعدد الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك يؤدي إلى تحميل المواطن أعباء إضافية لا تعكس التكلفة الحقيقية للسلع.
وأوضح " سليم فى بيان له أصدره اليوم أن هذه الظاهرة لا تضر بالمستهلك فقط، بل تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني ككل، حيث تضعف من كفاءة الأسواق، وتقلل من تنافسية المنتج المحلي، وتفتح المجال أمام ممارسات احتكارية غير عادلة، مؤكدًا ضرورة التدخل الحاسم لإعادة ضبط منظومة التوريد بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف متقدماً ب 5 اقتراحات حاسمة وهى :
1. إنشاء بورصة سلعية متطورة تضمن تسعيرًا عادلًا وشفافًا للمنتجات الغذائية.
2. تقليل عدد حلقات التداول عبر دعم سلاسل الإمداد المباشرة من المنتج إلى المستهلك.
3. وضع سقف لهوامش الربح في السلع الاستراتيجية لمنع المغالاة.
4. التوسع في إنشاء منافذ بيع حكومية ومجتمعية لطرح السلع بأسعار مخفضة.
5. استخدام التكنولوجيا الرقمية لتتبع حركة السلع ومنع التلاعب أو الاحتكار.
وأكد الدكتور محمد سليم أن هناك العديد من المكاسب المتوقعة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها خفض أسعار السلع الغذائية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وزيادة كفاءة الأسواق وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الأرباح ودعم المنتجين والمزارعين من خلال تقليل استغلال الوسطاء والحد من التضخم الناتج عن حلقات التداول غير المبررة اضافة الى تعزيز ثقة المواطنين في السوق والاقتصاد الرسمي مؤكداً على أن استمرار تضخم أرباح الوسطاء دون رقابة حقيقية يمثل خللًا هيكليًا لا يمكن السكوت عليه، مشددًا على أن ضبط منظومة التوريد لم يعد رفاهية، بل ضرورة وطنية لحماية المواطن والاقتصاد. فإما أن ننتصر لمنظومة عادلة تضع حدًا لجشع الوسطاء، أو نترك المواطن فريسة لأسعار لا تعبر عن الواقع، وهو ما لن يقبله أحد في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة

محمد سليم مجلس النواب سلاسل توريد السلع الغذائية ارتفاع الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

