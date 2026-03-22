حملة مكبرة لضبط الأسواق ورفع الإشغالات بطوخ خلال أيام عيد الفطر

أعلن الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، تنفيذ حملة مكبرة بمدينة طوخ لمتابعة الأسواق والتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، إلى جانب التصدي لظاهرة الإشغالات.



جاء ذلك بحضور اللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ، والأستاذ إيهاب مهدي، نائب رئيس المدينة، وبمشاركة الأجهزة المعاونة.

وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة بدون ترخيص تحتوي على أحشاء حيوانية تنبعث منها روائح كريهة، وعلى الفور تم غلقها وتشميعها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط نحو 50 كجم من أجزاء الدواجن ومصنعات اللحوم منتهية الصلاحية ومتغيرة في خواصها الطبيعية داخل أحد المحال التجارية، حيث تم إعدامها فوراً حفاظاً على الصحة العامة.

وشملت الحملة أيضاً التنبيه على أصحاب المحال التجارية بعدم المغالاة في الأسعار، ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، إلى جانب متابعة المخابز للتأكد من انتظام العمل خلال أيام إجازة العيد، مع تحرير محاضر للمخالفين.

وفيما يتعلق برفع الإشغالات، تم إزالة 20 حالة إشغال طريق متنوعة ما بين ثابت ومتحرك، فضلاً عن إزالة التندات المخالفة بالطريق العام، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والانضباط بالشوارع.

وأكد محافظ القليوبية على استمرار تلك الحملات بشكل يومي، مع تكثيف التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية، لضبط الأسواق والحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق الانضباط بالشوارع خلال فترة العيد.