محافظ الغربية يتابع فعاليات العيد أحلى بمراكز الشباب ويوجه بتكثيف البرامج الترفيهية

تابع اللواء علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط إقبال واسع من الأسر والأطفال والشباب منذ انطلاقها مع أول أيام العيد.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية متكاملة، تقدم أنشطة ترفيهية وثقافية ورياضية تناسب جميع الفئات العمرية، وتسهم في إدخال البهجة على المواطنين.

وأشاد المحافظ بحسن تنظيم الفعاليات وتنوع الأنشطة المقدمة، التي شملت فقرات فنية واستعراضية، وكرنفالات للأطفال، ومسابقات رياضية وثقافية، إلى جانب الألعاب الترفيهية ومسرح العرائس وورش الفنون، مؤكدًا أن هذا الإقبال الكبير يعكس ثقة المواطنين في مراكز الشباب كوجهة آمنة ومناسبة لقضاء أوقات ممتعة خلال أيام العيد.

تحرك تنفيذي

وأشار اللواء علاء عبد المعطي إلى أن المحافظة تضع سعادة المواطن في مقدمة أولوياتها، وتدعم كافة المبادرات التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات ترفيهية لائقة، موجهًا الشكر للقائمين على تنفيذ المبادرة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان خروج الفعاليات بالشكل الذي يليق بأبناء الغربية.