قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
كولر وريبيرو.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة حول مرتبات مدربي الأهلي
جيش الاحتلال: نفذنا موجة واسعة من الهجمات على طهران
الحرس الثوري للفلسطينيين: نحارب اليوم دفاعا عن مظلوميتكم وثأرا للشهداء
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب
أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع الحالي يفوق أزمات النفط التاريخية
أمطار من سيناء للبحر الأحمر ورمال بالصحراء الغربية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم
‏الخارجية الأمريكية: نحث رعايانا بجميع أنحاء العالم على توخي المزيد من الحذر
إيران.. انفجارات متتالية وتفعيل الدفاعات الجوية في عدة مناطق
دعاء الفجر مكتوب.. أفضل الأدعية المستجابة مع بداية اليوم وفضلها العظيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل الفرايد تشيكن في المنزل بخطوات بسيطة مثل المطاعم

ريهام قدري

تسعى الكثير من الأسر إلى تحضير وجبات سريعة في المنزل بنفس جودة المطاعم، ويأتي الفرايد تشيكن في مقدمة هذه الأكلات، حيث يمكن إعداده بسهولة إذا تم اتباع خطوات دقيقة تضمن القرمشة والطعم المميز.

المكونات: قطع دجاج، لبن، دقيق، نشا، ثوم مفروم، ملح، فلفل، بابريكا، كاري، زيت للقلي

الطريقة:

الخطوة الأولى: التتبيل
يتم غسل الدجاج جيدًا، ثم يتبل في خليط من اللبن والثوم والملح والفلفل والتوابل، ويترك في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات أو يفضل طوال الليل.

الخطوة الثانية: تجهيز التغليفة
في وعاء آخر، يخلط الدقيق مع النشا والتوابل، ثم تخرج قطع الدجاج من التتبيلة وتوضع في خليط الدقيق مع الضغط عليها جيدًا لتكوين طبقة خارجية.

الخطوة الثالثة: التبريد
تترك قطع الدجاج بعد التغليف في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، حتى تتماسك الطبقة الخارجية وتعطي قرمشة أفضل.

الخطوة الرابعة: القلي
يسخن الزيت على نار متوسطة، ثم تقلى قطع الدجاج في زيت غزير مع مراعاة عدم تكديسها، وتترك حتى تكتسب اللون الذهبي وتنضج من الداخل.

الخطوة الخامسة: التقديم
ترفع قطع الدجاج على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد، ثم تقدم ساخنة مع البطاطس أو صوص حسب الرغبة.
للحصول على نتيجة أفضل مثل المطاعم، يفضل عدم رفع درجة حرارة الزيت بشكل كبير، حتى تنضج قطع الدجاج من الداخل وتحافظ على القرمشة الخارجية.

الفرايد تشيكن دجاج دجاج كنتاكي كنتاكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم

الاهلي

خبر يسعد الملايين.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد زلزال الهزيمة من الترجي

حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات وأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات وأمطار على هذه المناطق

زيادة المرتبات 2026

زيادة المرتبات تقترب .. مفاجآت للمعلمين والموظفين في أبريل

اجازة عيد الفطر2026

هل الثلاثاء إجازة رسمية؟.. موعد انتهاء عطلة عيد الفطر

ترامب

مصر تقود سباق صفقة مرتقبة لوقف الحرب قبل انتهاء مهلة ترامب لإيران

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الاهلي

قرارات نارية داخل الأهلي بعد بيان الغضب.. رحيل توروب وتغييرات شاملة في قطاع الكرة

ترشيحاتنا

جامعة العاصمة

جامعة العاصمة: المجمع الطبي يخدم 8 ملايين مواطن في جنوب القاهرة

الأرصاد

الأرصاد: طقس الاثنين مائل للدفء نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الرئيس السوري ورئيس الوزراء الإسرائيلي

اتحاد عمال مصر يؤكد رفضه العدوان الإسرائيلي على أراضي سوريا

فيديو

دليل اختيار الرنجة السليمة

رنجة العيد.. دليل شامل لاختيار الآمن وتجنب المخاطر الصحية

سحب فيلم سفاح التجمع

قرار مفاجئ يضرب سفاح التجمع.. وبيان ناري من السبكي

خطوبة ملك زاهر

عيلة فنية كبيرة.. كواليس خطوبة غير متوقعة للفنانة ملك أحمد زاهر

لقاء الخميسي

اعترافات جريئة.. لقاء الخميسي تكشف حقيقة علاقتها بزوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد