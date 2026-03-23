طريقة عمل الفرايد تشيكن في المنزل بخطوات بسيطة مثل المطاعم

تسعى الكثير من الأسر إلى تحضير وجبات سريعة في المنزل بنفس جودة المطاعم، ويأتي الفرايد تشيكن في مقدمة هذه الأكلات، حيث يمكن إعداده بسهولة إذا تم اتباع خطوات دقيقة تضمن القرمشة والطعم المميز.

المكونات: قطع دجاج، لبن، دقيق، نشا، ثوم مفروم، ملح، فلفل، بابريكا، كاري، زيت للقلي

الطريقة:

الخطوة الأولى: التتبيل

يتم غسل الدجاج جيدًا، ثم يتبل في خليط من اللبن والثوم والملح والفلفل والتوابل، ويترك في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات أو يفضل طوال الليل.

الخطوة الثانية: تجهيز التغليفة

في وعاء آخر، يخلط الدقيق مع النشا والتوابل، ثم تخرج قطع الدجاج من التتبيلة وتوضع في خليط الدقيق مع الضغط عليها جيدًا لتكوين طبقة خارجية.

الخطوة الثالثة: التبريد

تترك قطع الدجاج بعد التغليف في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، حتى تتماسك الطبقة الخارجية وتعطي قرمشة أفضل.

الخطوة الرابعة: القلي

يسخن الزيت على نار متوسطة، ثم تقلى قطع الدجاج في زيت غزير مع مراعاة عدم تكديسها، وتترك حتى تكتسب اللون الذهبي وتنضج من الداخل.

الخطوة الخامسة: التقديم

ترفع قطع الدجاج على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد، ثم تقدم ساخنة مع البطاطس أو صوص حسب الرغبة.

للحصول على نتيجة أفضل مثل المطاعم، يفضل عدم رفع درجة حرارة الزيت بشكل كبير، حتى تنضج قطع الدجاج من الداخل وتحافظ على القرمشة الخارجية.