هل هناك كاميرا بغرفتك؟ خطوات مهمة لكشف أجهزة المراقبة المخفية بالفنادق

مع تزايد حركة السفر خلال إجازات العيد، يتطلع كثيرون إلى قضاء وقت مريح داخل الفنادق بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية.

ورغم أن انتهاكات الخصوصية تظل حالات محدودة، فإن الحذر يظل واجبًا، خاصة مع تطور وسائل المراقبة وإمكانية إخفاء الكاميرات في أماكن غير متوقعة داخل الغرف.

وفي هذا التقرير، نرصد أبرز النقاط التي تساعدك على اكتشاف أي كاميرات مخفية، مع تقديم نصائح مهمة لضمان حماية خصوصيتك أثناء الإقامة.

أماكن محتملة لإخفاء الكاميرات

قد يتم تمويه الكاميرات داخل عناصر عادية يصعب الشك بها، ومن أبرزها:

كواشف الدخان المثبتة بالسقف

وحدات الإضاءة الجانبية وأباجورات الغرف

أجهزة التلفزيون أو الرسيفر

مقابس الكهرباء أو الشواحن

المرايا، خصوصًا العاكسة من اتجاه واحد

الساعات أو قطع الديكور الصغيرة

وسائل فعالة لاكتشاف الكاميرات المخفية

الفحص اليدوي الدقيق

عند دخولك الغرفة، خذ وقتًا كافيًا لتفقدها:

دقق في أي ثقوب أو نقاط غير معتادة

لاحظ اتجاه الأجهزة داخل الغرفة

تأكد من عدم وجود تعديلات غريبة في الأثاث أو الأجهزة

استخدام إضاءة الهاتف

يمكنك الاستفادة من فلاش الهاتف:

أطفئ الإضاءة في الغرفة

حرّك ضوء الهاتف ببطء

راقب أي انعكاس غير طبيعي قد يكشف عدسة كاميرا

فحص الكاميرا عبر الهاتف

بعض الكاميرات تظهر من خلال الهاتف:

وجّه الكاميرا نحو الأماكن المشكوك فيها

انتبه لظهور نقاط ضوئية غير مرئية بالعين

مراجعة شبكة الإنترنت

الأجهزة المتصلة بالواي فاي قد تكشف وجود أجهزة غريبة:

استخدم تطبيقات مثل Fing أو Network Analyzer

تحقق من قائمة الأجهزة المتصلة بالشبكة

إشارات قد تدل على وجود مراقبة

انتبه لبعض العلامات التي قد تثير الشك:

أصوات خافتة مثل الطنين أو النقر

أسلاك غير واضحة المصدر

أجهزة في أماكن غير منطقية

فتحات صغيرة في مواقع حساسة

كيف تحافظ على خصوصيتك داخل الغرفة؟

يمكنك اتخاذ بعض الإجراءات البسيطة لزيادة الأمان:

تغطية أي عدسة مشتبه بها

فصل الأجهزة غير الضرورية

استخدام الإنترنت الخاص بدلًا من الشبكات العامة

تجنب تغيير الملابس في أماكن غير مريحة

الحجز في فنادق ذات سمعة جيدة وتقييمات مرتفعة

في حال اكتشاف كاميرا.. ماذا تفعل؟

إذا تأكدت من وجود جهاز مراقبة داخل الغرفة: