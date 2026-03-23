تموين الغربية يحرر 22 محضرا ضد المخابز المخالفة

رصدت حملة من مديرية التموين بالغربية، مخابز مخالفة وتحرير 22 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر كفرالزيات، خلال 48 ساعة.

وتضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، وترأسها أحمد فتحى مدير إدارة تموين كفرالزيات، وضمت أحمد مبروك رئيس قسم الرقابة التموينية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر كفرالزيات، وحررت 22 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.