للحد من ارتفاع الأسعار.. الوادي الجديد تطرح خضراوات وفاكهة بالمنافذ الحكومية

تواصل محافظة الوادي الجديد، طرح خضراوات وفاكهة بأسعار مخفضة بمنافذ ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية لمراكز وقرى المحافظة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بتوفير كل السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية.

توافر المنتجات الأساسية من الخضراوات والفاكهة

وقالت المحافظة، في بيان لها، إنها تحرص على استمرار توافر المنتجات الأساسية من الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة ضمن خطة المحافظة والمصالح الحكومية والوحدات المحلية بالمراكز لطرح السلع الأساسية بالمنافذ الثابتة والمتنقلة طوال العام.

وأشارت إلى أن هذه الخطة تهدف إلى التخفيف عن المواطنين وتحقيق التوازن فى السوق المحلي وكسر ظاهرة احتكار السلع حيث تسعى المحافظة لتوفير المنتجات بسعر التكلفة للمواطن.