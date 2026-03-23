محافظ الغربية يتابع فعاليات «العيد أحلى بمراكز الشباب» لإسعاد المواطنين

في إطار حرص محافظة الغربية، على إدخال البهجة على المواطنين خلال عيد الفطر المبارك، تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتي شهدت منذ انطلاقها إقبالًا واسعًا من الأسر والأطفال والشباب للاستمتاع بالأنشطة المتنوعة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ، أن هذه المبادرة تأتي في ضوء توجه الدولة نحو تعظيم دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية، توفر متنفسًا حضاريًا وآمنًا للمواطنين، من خلال تقديم برامج ترفيهية وثقافية ورياضية تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية وتسهم في نشر أجواء السعادة خلال أيام العيد.

وأشاد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، بحسن تنظيم الفعاليات وتنوعها، والتي تضمنت عروضًا فنية واستعراضية، وأنشطة ترفيهية للأطفال، ومسابقات رياضية وثقافية، إلى جانب مسرح العرائس وورش الفنون، مؤكدًا أن الإقبال الكبير يعكس نجاح المبادرة وثقة المواطنين في مراكز الشباب كوجهة مناسبة لقضاء أوقات ممتعة.

تحرك تنفيذي

وأشار المحافظ ، إلى أن محافظة الغربية تضع سعادة المواطن في مقدمة أولوياتها، وتواصل دعمها لكافة المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة، موجهًا باستمرار تكثيف البرامج والفعاليات طوال أيام العيد، مع المتابعة الميدانية لضمان خروجها بالشكل الذي يليق بأبناء الغربية.